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Цены на бензин и дизель в Украине стабилизировались, но топливо есть не на всех АЗС

Фото: цены на бензин стабильны на АЗС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 28 июня 2022 года по сравнению с предыдущим торговым днем почти не изменились. Но топливо есть не во всех сетях АЗС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-95 составляют 50,68 гривен за литр (+0,00 гривен), на дизельное топливо - 57,05 гривен за литр (+0,07 гривен), на автогаз - 41,77 гривен за литр (-0,10 гривен).

Напомним, сети АЗС 19 мая резко подняли цены на бензин и дизельное топливо после публикации постановления Кабмина об отмене государственного регулирования. Цены на бензин взлетели 51-52 гривен за литр, на дизтопливо до 57-58 гривен.

Ранее правительство запрещало продавать бензин дороже 39,86 гривен за литр, дизельное топлива - 42,31 гривен за литр. Однако свободно купить топливо по этой цене было трудно или невозможно.

Как сообщало РБК-Украина, ситуация с топливом в Украине начала улучшаться. Очереди на заправках по-прежнему есть, но бензин можно купить по 50-52 гривны за литр, дизтопливо по 55-58 гривен.

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Цены на бензин