Цены на бензин и автогаз стабильны, дизтопливо дешевеет на АЗС

Розничные цены на бензин и Аатогаз в Украине 29 ноября 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Дизельное топливо дешевеет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 30,62 гривен за литр (0,00 гривен), на бензин А-95 - 31,40 гривен за литр (0,00 гривен), на дизельное топливо - 30,34 гривен за литр (-0,01 гривен), на автогаз - 19,06 гривен за литр (0,00 гривен).

Напомним, в Украине действует государственное регулирование цен на бензин и ДТ. Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку, по состоянию на 22 ноября.

Расчетные цены для бензина снижены на 1,03 гривен с 28,18 гривен до 27,15 гривен за литр, для дизельного топлива снижены на 72 копейки с 24,55 гривен до 23,83 гривен за литр.

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 32,15 гривен за литр, дизельного топлива - 30,83 гривен за литр.