Цены на бензин и автогаз растут: сколько стоит топливо на АЗС

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 12 августа 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем выросли. Автогаз подорожал на 3 копейки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 29,33 гривен за литр (+0,01 гривен), на бензин А-95 - 30,28 гривен за литр (+0,01 гривен), на дизельное топливо - 28,47 гривен за литр (+0,01 гривен), на автогаз - 17,41 гривен за литр (+0,03 гривен).
Розничные цены на бензин А-95 в Украине:
Напомним, по данным Госстатат, в июле по сравнению с декабрем 2020 года бензин А-92 подорожал на 22,5% до 29,2 гривен за литр, бензин А-95 на 20,9% до 30,2 грн, дизельное топливо - на 18,0% до 28,4 гривен. При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 25,3% до 15,9 гривен за литр.