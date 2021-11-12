Цены на бензин и автогаз остановили рост: сколько стоит топливо на АЗС

Розничные цены на бензин в Украине 12 ноября 2021 года не изменились по сравнению с предыдущим днем. Как и на автомобильный газ, и дизельное топливо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 30,87 гривен за литр (+0,00 гривен), на бензин А-95 - 31,83 гривен за литр (+0,00 гривен), на дизельное топливо - 30,62 гривен за литр (+0,00 гривен), на автогаз - 18,74 гривен за литр (+0,00 гривен).

Отметим, в Украине действуют расчетные цены на бензин на уровне 28,40 гривен за литр, на дизельное топливо - до 24,90 гривен за литр.

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 33,40 гривен за литр, дизельного топлива - 31,90 гривен за литр.