UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Цены на бензин и автогаз остановили рост: сколько стоит топливо на АЗС

Автор: Юлия Бойко

Розничные цены на бензин в Украине 12 ноября 2021 года не изменились по сравнению с предыдущим днем. Как и на автомобильный газ, и дизельное топливо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 30,87 гривен за литр (+0,00 гривен), на бензин А-95 - 31,83 гривен за литр (+0,00 гривен), на дизельное топливо - 30,62 гривен за литр (+0,00 гривен), на автогаз - 18,74 гривен за литр (+0,00 гривен).

Розничные цены на бензин А-95 в Украине:

Отметим, в Украине действуют расчетные цены на бензин на уровне 28,40 гривен за литр, на дизельное топливо - до 24,90 гривен за литр.

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 33,40 гривен за литр, дизельного топлива - 31,90 гривен за литр.

Читайте РБК-Украина в Google News
АЗСбензин