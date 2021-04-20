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Цены на АЗС прекратили рост: сколько стоит бензин

Новина українською → Украина, Вторник 20 апреля 2021 14:06
Цены на АЗС прекратили рост: сколько стоит бензин Фото: цены на бензин растут на АЗС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Украине 20 апреля 2021 года по сравнению с предыдущим торговым днем остались на прежнем уровне. Автогаз также без изменений.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Цены на АЗС прекратили рост: сколько стоит бензин
По данным мониторинга, средние розничные цены на бензин А-92 составляют 27,75 гривен за литр (+0,00 гривен), на бензин А-95 - 28,62 гривен за литр (+0,00 гривен), на дизельное топливо - 28,21 гривен за литр (+0,01 гривен), на автогаз - 15,79 гривен за литр (+0,00 гривен).

Цены на АЗС прекратили рост: сколько стоит бензин

Как сообщало РБК-Украина, цены на топливо начали расти в последние дни. В среднем бензин дорожал на 3-4 копейки за литр в начале текущей недели

Напомним, по данным Государственной службы статистики Украины, в марте по сравнению с декабрем 2020 года бензин А-92 подорожал на 15,6% до 27,5 гривен за литр, бензин А-95 на 14,8% до 28,7 гривен, дизельное топливо - на 15,7% до 27,8 гривен.

При этом газ сжиженный для автомобилей подорожал на 22,9% до 15,6 гривен за литр.

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