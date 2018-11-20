Цены на АЗС в Киеве значительно снизились

Цены на топливо снизились в среднем почти на 20 копеек
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 20 ноября 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем значительно снизились. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Автогаз
|
KLO
|
31,69 (-0,10)
|
32,29
|
32,89
|
32,09
|
16,79
|
WOG
|
32,49 (-0,50)
|
33,49 (-0,50)
|
34,49 (-0,50)
|
32,99 (-0,50)
|
16,78 (-0,20)
|
AMIC
|
31,49 (-0,30)
|
32,79 (-0,20)
|
33,79 (-0,20)
|
32,49
|
16,29 (-0,10)
|
БРСМ-Нафта
|
28,99 (-0,30)
|
29,99 (-0,30)
|
31,29 (-0,30)
|
30,19 (-0,40)
|
16,39
|
Укрнафта
|
30,00
|
31,00
|
31,50
|
31,00
|
15,98
|
Shell
|
32,19
|
33,89
|
36,39
|
33,29
|
16,59
|
ОККО
|
32,49 (-0,50)
|
33,49 (-0,50)
|
34,49 (-0,50)
|
32,99 (-0,50)
|
16,79
|
SUN OIL
|
29,99
|
30,99
|
31,99
|
30,99
|
16,19
|
Авиас
|
30,95
|
30,95
|
31,45
|
31,00
|
Glusco
|
31,75
|
32,75
|
33,75
|
32,25
|
16,49
|
Народна
|
30,95
|
31,95
|
‒
|
31,80
|
16,50
|
UPG
|
30,20
|
31,20
|
34,00
|
30,90
|
15,70
|
Mango
|
28,99
|
29,99
|
31,39
|
29,49
|
15,55
|
SOCAR
|
32,99
|
33,99
|
34,99
|
33,49
|
17,09
|
Маркет
|
30,99
|
31,99
|
‒
|
31,31
|
Luxwen
|
30,09
|
30,59
|
32,19
|
32,49
|
16,29
|
Chipo
|
28,49 (-0,50)
|
28,99 (-0,50)
|
33,49 (-0,50)
|
29,49 (-0,50)
|
31,29 (-0,19)
|
32,30 (-0,17)
|
33,21 (-0,13)
|
32,03 (-0,16)
|
16,39 (-0,02)
Напомним, ранее сообщалось, что в Украине в связи с акциями "евроблях" в различных областях страны перекрыто движение транспорта на дорогах государственного значения.