Цены на АЗС в Киеве значительно снизились

Иллюстративное фото (УНИАН)

Цены на топливо снизились в среднем почти на 20 копеек

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 20 ноября 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем значительно снизились. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 31,69 (-0,10) 32,29 32,89 32,09 16,79 WOG 32,49 (-0,50) 33,49 (-0,50) 34,49 (-0,50) 32,99 (-0,50) 16,78 (-0,20) AMIC 31,49 (-0,30) 32,79 (-0,20) 33,79 (-0,20) 32,49 16,29 (-0,10) БРСМ-Нафта 28,99 (-0,30) 29,99 (-0,30) 31,29 (-0,30) 30,19 (-0,40) 16,39 Укрнафта 30,00 31,00 31,50 31,00 15,98 Shell 32,19 33,89 36,39 33,29 16,59 ОККО 32,49 (-0,50) 33,49 (-0,50) 34,49 (-0,50) 32,99 (-0,50) 16,79 SUN OIL 29,99 30,99 31,99 30,99 16,19 Авиас 30,95 30,95 31,45 31,00 Glusco 31,75 32,75 33,75 32,25 16,49 Народна 30,95 31,95 ‒ 31,80 16,50 UPG 30,20 31,20 34,00 30,90 15,70 Mango 28,99 29,99 31,39 29,49 15,55 SOCAR 32,99 33,99 34,99 33,49 17,09 Маркет 30,99 31,99 ‒ 31,31 Luxwen 30,09 30,59 32,19 32,49 16,29 Chipo 28,49 (-0,50) 28,99 (-0,50) 33,49 (-0,50) 29,49 (-0,50) 31,29 (-0,19) 32,30 (-0,17) 33,21 (-0,13) 32,03 (-0,16) 16,39 (-0,02)

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине в связи с акциями "евроблях" в различных областях страны перекрыто движение транспорта на дорогах государственного значения.