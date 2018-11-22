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Цены на АЗС в Киеве продолжают снижаться

Новости » Энергетика    22.11.2018 - 14:05
Цены на АЗС в Киеве продолжают снижаться
Иллюстративное фото (УНИАН)

Цены на топливо снизились в среднем на 8 копеек

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 22 ноября 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем продолжают снижаться. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

31,49

32,09

32,79

32,09

16,69

WOG

32,49

33,49

34,49

32,99

16,68

AMIC

31,29

32,49 (-0,30)

33,49

31,99

16,09 (-0,10)

БРСМ-Нафта

28,99

29,99

31,29

30,19

16,39

Укрнафта

30,00

31,00

31,50

31,00

15,90 (-0,08)

Shell

31,59 (-0,40)

33,29 (-0,40)

35,79 (-0,40)

32,89 (-0,40)

16,39 (-0,20)

ОККО

32,49

33,49

34,49

32,99

16,69

SUN OIL

29,49 (-0,50)

30,49 (-0,50)

31,49 (-0,50)

30,49 (-0,50)

15,99 (-0,20)

Авиас

30,95

30,95

31,45

31,00

  

Glusco

31,25

32,25

33,25

31,75

15,99 (-0,50)

Народна

30,95

31,95

31,80

16,50

UPG

29,90

30,90

33,70

30,40 (-0,20)

15,60 (-0,10)

Mango

28,99

29,99

31,39

29,49

15,55

SOCAR

32,99

33,99

34,99

32,99 (-0,50)

16,69 (-0,20)

Маркет

29,29

30,69

29,92

  

Luxwen

30,09

30,59

32,19

31,99 (-0,50)

16,09 (-0,20)

Chipo

28,49

28,99

33,49

29,49

  
 

31,09  (-0,06)

32,09 (-0,09)

33,05 (-0,06)

31,82 (-0,08)

16,23 (-0,11)

 

Напомним, ранее сообщалось, что спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий подписал законопроекты №8487 и №8488 о растаможке автомобилей на "евробляхах".

 

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