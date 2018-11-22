Ціни на АЗС в Києві продовжують знижуватися

Ілюстративне фото (УНІАН)

Ціни на паливо знизилися в середньому на 8 копійок

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 22 листопада 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем продовжують знижуватися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 31,49 32,09 32,79 32,09 16,69 WOG 32,49 33,49 34,49 32,99 16,68 AMIC 31,29 32,49 (-0,30) 33,49 31,99 16,09 (-0,10) БРСМ-Нафта 28,99 29,99 31,29 30,19 16,39 Укрнафта 30,00 31,00 31,50 31,00 15,90 (-0,08) Shell 31,59 (-0,40) 33,29 (-0,40) 35,79 (-0,40) 32,89 (-0,40) 16,39 (-0,20) ОККО 32,49 33,49 34,49 32,99 16,69 SUN OIL 29,49 (-0,50) 30,49 (-0,50) 31,49 (-0,50) 30,49 (-0,50) 15,99 (-0,20) Авиас 30,95 30,95 31,45 31,00 Glusco 31,25 32,25 33,25 31,75 15,99 (-0,50) Народна 30,95 31,95 ‒ 31,80 16,50 UPG 29,90 30,90 33,70 30,40 (-0,20) 15,60 (-0,10) Mango 28,99 29,99 31,39 29,49 15,55 SOCAR 32,99 33,99 34,99 32,99 (-0,50) 16,69 (-0,20) Маркет 29,29 30,69 ‒ 29,92 Luxwen 30,09 30,59 32,19 31,99 (-0,50) 16,09 (-0,20) Chipo 28,49 28,99 33,49 29,49 31,09 (-0,06) 32,09 (-0,09) 33,05 (-0,06) 31,82 (-0,08) 16,23 (-0,11)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спікер Верховної ради України Андрій Парубій підписав законопроекти №8487 і №8488 про розмитнення автомобілів на "євробляхах".