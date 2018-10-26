Цены на АЗС в Киеве практически не изменились

Иллюстративное фото (УНИАН)

На некоторых заправках подорожал автомобильный газ

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 26 октября 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем практически не изменились. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 32,29 (-0,10) 32,89 (+0,24) 34,09 32,59 16,89 (+0,10) WOG 33,99 34,99 35,99 33,49 16,98 (+0,20) AMIC 31,99 33,19 34,19 32,99 (+0,30) 16,49 БРСМ-Нафта 29,99 30,99 32,29 31,29 16,39 Укрнафта 31,00 32,00 32,50 31,50 15,98 Shell 32,99 34,89 37,39 33,79 16,39 ОККО 33,99 34,99 35,99 33,49 16,99 (+0,20) SUN OIL 30,99 31,99 32,49 31,99 16,69 Авиас 30,95 31,95 32,45 31,50 Glusco 32,75 33,75 34,75 32,25 16,49 Народна 30,70 31,70 ‒ 31,70 16,45 UPG 31,30 32,30 35,10 30,90 15,70 Mango 30,69 31,69 33,09 30,99 15,55 SOCAR 33,99 34,99 35,99 33,49 16,89 Маркет 30,99 31,99 ‒ 30,30 (-0,19) Luxwen 30,39 30,89 33,49 31,59 15,69 Chipo 31,69 32,19 34,49 31,99 15,69 32,25 (-0,01) 33,30 (+0,03) 34,29 32,52 (+0,03) 16,35 (+0,03)

Напомним, Шулявский путепровод снесут в первые выходные ноября.