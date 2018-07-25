Цены на АЗС в Киеве практически не изменились

Цена на топливо на столичных заправках не изменились

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 25 июля 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем практически не изменились. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 28,69 29,39 30,29 27,49 14,45 WOG 30,45 31,45 32,45 28,95 14,45 AMIC 28,99 29,49 30,49 27,99 14,09 БРСМ-Нафта 26,99 27,79 28,99 25,79 14,19 Укрнафта 27,00 28,00 28,50 26,00 13,90 Shell 30,39 31,39 33,59 28,89 14,19 ОККО 30,49 31,49 32,49 28,99 14,49 SUN OIL 26,90 27,90 28,40 25,80 13,99 Авиас 26,95 27,95 28,45 26,00 Glusco 28,75 29,75 30,75 27,25 13,85 Народна 27,00 27,90 28,55 26,20 13,85 (+0,30) UPG 27,30 28,30 31,10 25,80 13,90 Mango 26,59 27,59 28,99 25,49 13,55 SOCAR 30,49 31,49 32,49 28,99 14,49 Маркет 26,99 27,99 ‒ 25,80 Luxwen 28,99 29,99 ‒ 27,99 13,99 Chipo 27,79 28,29 30,99 25,99 13,49 28,77 29,66 30,43 27,48 14,06 (+0,02 )

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве ограничат движение транспорта на выезде с бульвара Гавела на просп. Космонавта Комарова.