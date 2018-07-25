Цены на АЗС в Киеве практически не изменились

Новости Энергетика 25.07.2018 - 13:41
Фото: иллюстративное фото (УНИАН)
Фото: иллюстративное фото (УНИАН)

Цена на топливо на столичных заправках не изменились

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 25 июля 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем практически не изменились. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

28,69

29,39

30,29

27,49

14,45

WOG

30,45

31,45

32,45

28,95

14,45

AMIC

28,99

29,49

30,49

27,99

14,09

БРСМ-Нафта

26,99

27,79

28,99

25,79

14,19

Укрнафта

27,00

28,00

28,50

26,00

13,90

Shell

30,39

31,39

33,59

28,89

14,19

ОККО

30,49

31,49

32,49

28,99

14,49

SUN OIL

26,90

27,90

28,40

25,80

13,99

Авиас

26,95

27,95

28,45

26,00

  

Glusco

28,75

29,75

30,75

27,25

13,85

Народна

27,00

27,90

28,55

26,20

13,85 (+0,30)

UPG

27,30

28,30

31,10

25,80

13,90

Mango

26,59

27,59

28,99

25,49

13,55

SOCAR

30,49

31,49

32,49

28,99

14,49

Маркет

26,99

27,99

25,80

  

Luxwen

28,99

29,99

27,99

13,99

Chipo

27,79

28,29

30,99

25,99

13,49
 

28,77

29,66

30,43

27,48

14,06 (+0,02 )

 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве ограничат движение транспорта на выезде с бульвара Гавела на просп. Космонавта Комарова.

 

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Теги:  Киев,  АЗС,  бензин  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС