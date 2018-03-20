Цены на АЗС в Киеве практически не изменились

В Киеве немного подешевел автомобильный газ
Розничные цены на бензин, дизельное топливо и автомобильный газ в Киеве сегодня, 20 марта 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем практически не изменились. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Автогаз
|
KLO
|
28,59
|
28,99
|
31,49
|
26,99
|
13,39
|
WOG
|
30,45
|
31,45
|
32,45
|
28,95
|
13,39
|
AMIC
|
28,69
|
29,99
|
30,99
|
27,49
|
12,29
|
БРСМ-Нафта
|
26,89
|
27,59
|
28,59
|
25,79
|
12,59
|
Укрнафта
|
27,50
|
28,00
|
28,50
|
26,00
|
12,25
|
Shell
|
30,29
|
31,29
|
33,49
|
28,79
|
13,29
|
ОККО
|
30,49
|
31,49
|
32,49
|
28,99
|
13,39
|
SUN OIL
|
27,40
|
27,90
|
28,90
|
25,90
|
11,70
|
Авиас
|
27,45
|
27,95
|
28,45
|
26,00
|
Glusco
|
28,55
|
29,55
|
30,55
|
27,05
|
12,99
|
Народна
|
27,55
|
28,05
|
28,55
|
25,95
|
12,55 (-0,25)
|
UPG
|
27,70
|
28,70
|
31,50
|
25,90
|
12,30
|
Mango
|
26,69 (-0,30)
|
27,89
|
30,49
|
25,49
|
11,55 (-0,35)
|
SOCAR
|
30,49
|
31,49
|
32,49
|
28,99
|
13,39
|
Маркет
|
27,27
|
27,72
|
‒
|
25,49
|
12,24
|
Luxwen
|
28,49
|
29,49
|
‒
|
27,49
|
11,99
|
28,81 (-0,01)
|
29,63
|
30,64
|
27,37
|
12,62 (-0,04)
Напомним, ранее сообщалось, что автопроизводство в Украине за месяц почти вдвое превысило результат февраля 2017 года.