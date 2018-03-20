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Цены на АЗС в Киеве практически не изменились

НовостиОбщество    20.03.2018 - 13:59
Фото: заправка (Pixabey)
Фото: заправка (Pixabey)

В Киеве немного подешевел автомобильный газ

Розничные цены на бензин, дизельное топливо и автомобильный газ в Киеве сегодня, 20 марта 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем практически не изменились. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95". 

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

28,59

28,99

31,49

26,99

13,39

WOG

30,45

31,45

32,45

28,95

13,39

AMIC

28,69

29,99

30,99

27,49

12,29

БРСМ-Нафта

26,89

27,59

28,59

25,79

12,59

Укрнафта

27,50

28,00

28,50

26,00

12,25

Shell

30,29

31,29

33,49

28,79

13,29

ОККО

30,49

31,49

32,49

28,99

13,39

SUN OIL

27,40

27,90

28,90

25,90

11,70

Авиас

27,45

27,95

28,45

26,00

  

Glusco

28,55

29,55

30,55

27,05

12,99

Народна

27,55

28,05

28,55

25,95

12,55 (-0,25)

UPG

27,70

28,70

31,50

25,90

12,30

Mango

26,69 (-0,30)

27,89

30,49

25,49

11,55 (-0,35)

SOCAR

30,49

31,49

32,49

28,99

13,39

Маркет

27,27

27,72

25,49

12,24

Luxwen

28,49

29,49

27,49

11,99
 

28,81 (-0,01)

29,63

30,64

27,37

12,62 (-0,04)

 

Напомним, ранее сообщалось, что автопроизводство в Украине за месяц почти вдвое превысило результат февраля 2017 года.

 

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