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Ціни на АЗС в Києві практично не змінилися

НовиниСуспільство    20.03.2018 - 13:59
Фото: заправка (Pixabey)
Фото: заправка (Pixabey)

У Києві трохи подешевшав автомобільний газ

Роздрібні ціни на бензин, дизельне паливо і автомобільний газ в Києві сьогодні, 20 березня 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем практично не змінилися. Про це свідчать дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

28,59

28,99

31,49

26,99

13,39

WOG

30,45

31,45

32,45

28,95

13,39

AMIC

28,69

29,99

30,99

27,49

12,29

БРСМ-Нафта

26,89

27,59

28,59

25,79

12,59

Укрнафта

27,50

28,00

28,50

26,00

12,25

Shell

30,29

31,29

33,49

28,79

13,29

ОККО

30,49

31,49

32,49

28,99

13,39

SUN OIL

27,40

27,90

28,90

25,90

11,70

Авіас

27,45

27,95

28,45

26,00

  

Glusco

28,55

29,55

30,55

27,05

12,99

Народна

27,55

28,05

28,55

25,95

12,55 (-0,25)

UPG

27,70

28,70

31,50

25,90

12,30

Mango

26,69 (-0,30)

27,89

30,49

25,49

11,55 (-0,35)

SOCAR

30,49

31,49

32,49

28,99

13,39

Маркет

27,27

27,72

25,49

12,24

Luxwen

28,49

29,49

27,49

11,99
 

28,81 (-0,01)

29,63

30,64

27,37

12,62 (-0,04)

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що автовиробництво в Україні за місяць майже вдвічі перевищило результат лютого 2017 року.

 

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
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Теги: Київ, АЗС, бензин
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