Ціни на АЗС в Києві практично не змінилися

Роздрібні ціни на бензин, дизельне паливо і автомобільний газ в Києві сьогодні, 20 березня 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем практично не змінилися. Про це свідчать дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 28,59 28,99 31,49 26,99 13,39 WOG 30,45 31,45 32,45 28,95 13,39 AMIC 28,69 29,99 30,99 27,49 12,29 БРСМ-Нафта 26,89 27,59 28,59 25,79 12,59 Укрнафта 27,50 28,00 28,50 26,00 12,25 Shell 30,29 31,29 33,49 28,79 13,29 ОККО 30,49 31,49 32,49 28,99 13,39 SUN OIL 27,40 27,90 28,90 25,90 11,70 Авіас 27,45 27,95 28,45 26,00 Glusco 28,55 29,55 30,55 27,05 12,99 Народна 27,55 28,05 28,55 25,95 12,55 (-0,25) UPG 27,70 28,70 31,50 25,90 12,30 Mango 26,69 (-0,30) 27,89 30,49 25,49 11,55 (-0,35) SOCAR 30,49 31,49 32,49 28,99 13,39 Маркет 27,27 27,72 ‒ 25,49 12,24 Luxwen 28,49 29,49 ‒ 27,49 11,99 28,81 (-0,01) 29,63 30,64 27,37 12,62 (-0,04)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що автовиробництво в Україні за місяць майже вдвічі перевищило результат лютого 2017 року.