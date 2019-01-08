Цены на АЗС в Киеве снова опустились

Цены на топливо снизились на АЗС трех компаний
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 8 января 2019 года, по сравнению с предыдущим торговым днем снова опустились. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Автогаз
|
KLO
|
27,99
|
28,89
|
29,39
|
29,39 (-0,20)
|
13,39 (-0,10)
|
WOG
|
28,99
|
29,99
|
30,99
|
29,99
|
13,38
|
AMIC
|
27,99
|
28,99
|
29,99
|
28,99
|
12,79 (-0,20)
|
БРСМ-Нафта
|
25,99 (+0,70)
|
26,99 (+0,70)
|
28,19
|
26,99
|
13,09 (-0,10)
|
Укрнафта
|
27,00 (-1,00)
|
28,00 (-1,00)
|
28,50 (-1,00)
|
28,00 (-1,00)
|
13,10
|
Shell
|
27,99
|
29,89
|
32,39
|
29,79
|
13,15 (-0,20)
|
ОККО
|
28,99
|
29,99
|
30,99
|
29,99
|
13,39
|
SUN OIL
|
26,39 (-0,50)
|
27,39 (-0,50)
|
28,39 (-0,50)
|
26,99 (-0,40)
|
12,99
|
Авиас
|
26,95 (-1,00)
|
27,95 (-1,00)
|
28,45 (-1,00)
|
28,00 (-1,00)
|
Glusco
|
27,75
|
28,75
|
29,75
|
28,75
|
12,95
|
Народна
|
26,45
|
27,45
|
28,15
|
27,00
|
12,25
|
UPG
|
26,40
|
27,40
|
29,70
|
26,90
|
12,35 (-0,40)
|
Mango
|
25,89
|
26,89
|
28,29
|
26,59
|
12,29 (-0,20)
|
SOCAR
|
28,99
|
29,99
|
30,99
|
30,49
|
13,39 (-0,30)
|
Маркет
|
26,62
|
27,72
|
‒
|
27,72
|
Luxwen
|
26,39
|
26,89
|
28,49
|
28,49
|
12,89 (-0,20)
|
Chipo
|
26,29
|
26,79
|
31,29
|
27,29
|
27,67 (-0,07)
|
28,73 (-0,07)
|
29,62 (-0,16)
|
28,76 (-0,15)
|
12,96 (-0,12)
Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожской области частично сняли ограничения на дорогах, введенное накануне из-за снегопадов.