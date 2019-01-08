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Цены на АЗС в Киеве снова опустились

Новости » Энергетика    08.01.2019 - 13:54
Цены на АЗС в Киеве снова опустились
Иллюстративное фото (УНИАН)

Цены на топливо снизились на АЗС трех компаний

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 8 января 2019 года, по сравнению с предыдущим торговым днем снова опустились. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

27,99

28,89

29,39

29,39 (-0,20)

13,39 (-0,10)

WOG

28,99

29,99

30,99

29,99

13,38

AMIC

27,99

28,99

29,99

28,99

12,79 (-0,20)

БРСМ-Нафта

25,99 (+0,70)

26,99 (+0,70)

28,19

26,99

13,09 (-0,10)

Укрнафта

27,00 (-1,00)

28,00 (-1,00)

28,50 (-1,00)

28,00 (-1,00)

13,10

Shell

27,99

29,89

32,39

29,79

13,15 (-0,20)

ОККО

28,99

29,99

30,99

29,99

13,39

SUN OIL

26,39 (-0,50)

27,39 (-0,50)

28,39 (-0,50)

26,99 (-0,40)

12,99

Авиас

26,95 (-1,00)

27,95 (-1,00)

28,45 (-1,00)

28,00 (-1,00)

  

Glusco

27,75

28,75

29,75

28,75

12,95

Народна

26,45

27,45

28,15

27,00

12,25

UPG

26,40

27,40

29,70

26,90

12,35 (-0,40)

Mango

25,89

26,89

28,29

26,59

12,29 (-0,20)

SOCAR

28,99

29,99

30,99

30,49

13,39 (-0,30)

Маркет

26,62

27,72

27,72

  

Luxwen

26,39

26,89

28,49

28,49

12,89 (-0,20)

Chipo

26,29

26,79

31,29

27,29

  
 

27,67 (-0,07)

28,73 (-0,07)

29,62 (-0,16)

28,76 (-0,15)

12,96 (-0,12)

 

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожской области частично сняли ограничения на дорогах, введенное накануне из-за снегопадов.

 

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