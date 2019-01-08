Цены на АЗС в Киеве снова опустились

Иллюстративное фото (УНИАН)

Цены на топливо снизились на АЗС трех компаний

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 8 января 2019 года, по сравнению с предыдущим торговым днем снова опустились. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 27,99 28,89 29,39 29,39 (-0,20) 13,39 (-0,10) WOG 28,99 29,99 30,99 29,99 13,38 AMIC 27,99 28,99 29,99 28,99 12,79 (-0,20) БРСМ-Нафта 25,99 (+0,70) 26,99 (+0,70) 28,19 26,99 13,09 (-0,10) Укрнафта 27,00 (-1,00) 28,00 (-1,00) 28,50 (-1,00) 28,00 (-1,00) 13,10 Shell 27,99 29,89 32,39 29,79 13,15 (-0,20) ОККО 28,99 29,99 30,99 29,99 13,39 SUN OIL 26,39 (-0,50) 27,39 (-0,50) 28,39 (-0,50) 26,99 (-0,40) 12,99 Авиас 26,95 (-1,00) 27,95 (-1,00) 28,45 (-1,00) 28,00 (-1,00) Glusco 27,75 28,75 29,75 28,75 12,95 Народна 26,45 27,45 28,15 27,00 12,25 UPG 26,40 27,40 29,70 26,90 12,35 (-0,40) Mango 25,89 26,89 28,29 26,59 12,29 (-0,20) SOCAR 28,99 29,99 30,99 30,49 13,39 (-0,30) Маркет 26,62 27,72 ‒ 27,72 Luxwen 26,39 26,89 28,49 28,49 12,89 (-0,20) Chipo 26,29 26,79 31,29 27,29 27,67 (-0,07) 28,73 (-0,07) 29,62 (-0,16) 28,76 (-0,15) 12,96 (-0,12)

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожской области частично сняли ограничения на дорогах, введенное накануне из-за снегопадов.