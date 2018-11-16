Цены на АЗС в Киеве незначительно снизились

Цены на топливо снизились в среднем на 5 копеек
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 16 ноября 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем еще незначительно снизились. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Автогаз
|
KLO
|
31,79
|
32,29
|
32,89
|
32,09
|
16,79
|
WOG
|
32,99
|
33,99
|
34,99
|
33,49
|
16,98
|
AMIC
|
31,79
|
32,99
|
33,99
|
32,49
|
16,39
|
БРСМ-Нафта
|
29,29
|
30,29
|
31,59
|
30,59
|
16,39
|
Укрнафта
|
30,00
|
31,00
|
31,50
|
31,00
|
15,98
|
Shell
|
32,19
|
33,89
|
36,39
|
33,29
|
16,59
|
ОККО
|
32,99
|
33,99
|
34,99
|
33,49
|
16,99
|
SUN OIL
|
29,99
|
30,99
|
31,99
|
30,99
|
16,19
|
Авиас
|
30,95
|
30,95
|
31,45
|
31,00
|
Glusco
|
31,75 (-0,20)
|
32,75 (-0,20)
|
33,75 (-0,20)
|
32,25
|
16,49
|
Народна
|
30,95
|
31,95
|
‒
|
31,80
|
16,50
|
UPG
|
30,20
|
31,20
|
34,00
|
30,90
|
15,70
|
Mango
|
29,19
|
30,39
|
31,79
|
30,19
|
15,55
|
SOCAR
|
32,99
|
33,99
|
34,99
|
33,49
|
17,09
|
Маркет
|
30,99
|
31,99
|
‒
|
31,31
|
Luxwen
|
30,09 (-0,30)
|
30,59 (-0,30)
|
32,19 (-1,00)
|
32,49
|
16,29
|
Chipo
|
28,99
|
29,49
|
33,99
|
29,99
|
31,48 (-0,03)
|
32,47 (-0,03)
|
33,37 (-0,08)
|
32,20
|
16,42
Напомним, ранее сообщалось, что на трассе Киев-Чоп в результате ДТП с фурой затруднено движение в направлении Житомира.