Ціни на АЗС в Києві трохи знизилися

Ілюстративне фото (pixabey)

Ціни на паливо знизилися в середньому на 5 копійок

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 6 листопада 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем ще трохи знизилися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 31,79 32,29 32,89 32,09 16,79 WOG 32,99 33,99 34,99 33,49 16,98 AMIC 31,79 32,99 33,99 32,49 16,39 БРСМ-Нафта 29,29 30,29 31,59 30,59 16,39 Укрнафта 30,00 31,00 31,50 31,00 15,98 Shell 32,19 33,89 36,39 33,29 16,59 ОККО 32,99 33,99 34,99 33,49 16,99 SUN OIL 29,99 30,99 31,99 30,99 16,19 Авиас 30,95 30,95 31,45 31,00 Glusco 31,75 (-0,20) 32,75 (-0,20) 33,75 (-0,20) 32,25 16,49 Народна 30,95 31,95 ‒ 31,80 16,50 UPG 30,20 31,20 34,00 30,90 15,70 Mango 29,19 30,39 31,79 30,19 15,55 SOCAR 32,99 33,99 34,99 33,49 17,09 Маркет 30,99 31,99 ‒ 31,31 Luxwen 30,09 (-0,30) 30,59 (-0,30) 32,19 (-1,00) 32,49 16,29 Chipo 28,99 29,49 33,99 29,99 31,48 (-0,03) 32,47 (-0,03) 33,37 (-0,08) 32,20 16,42

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на трасі Київ-Чоп в результаті ДТП з фурою ускладнено рух у напрямку Житомира.