Цены на АЗС в Киеве немного выросли
Цены на топливо растут на заправках WOG и OKKO
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 1 августа 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем немного выросли. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Автогаз
|
KLO
|
28,69
|
29,39
|
30,29
|
27,49
|
14,45
|
WOG
|
30,95 (+0,50)
|
31,95 (+0,50)
|
32,95 (+0,50)
|
29,45 (+0,50)
|
14,55
|
AMIC
|
29,29
|
29,79
|
30,79
|
28,29
|
14,19
|
БРСМ-Нафта
|
26,99
|
27,79
|
28,99
|
25,79
|
14,29
|
Укрнафта
|
27,00
|
28,00
|
28,50
|
26,00
|
13,90
|
Shell
|
30,39
|
31,39
|
33,59
|
28,89
|
14,19
|
ОККО
|
30,99 (+0,50)
|
31,99 (+0,50)
|
32,99 (+0,50)
|
29,49 (+0,50)
|
14,59
|
SUN OIL
|
26,90
|
27,90
|
28,40
|
25,90 (+0,10)
|
14,20
|
Авиас
|
26,95
|
27,95
|
28,45
|
26,00
|
Glusco
|
28,75
|
29,75
|
30,75
|
27,25
|
13,85
|
Народна
|
27,00
|
27,90
|
28,55
|
26,20
|
13,85
|
UPG
|
27,30
|
28,30
|
31,10
|
25,80
|
13,90
|
Mango
|
26,59
|
27,59
|
28,99
|
25,49
|
13,55
|
SOCAR
|
30,49
|
31,49
|
32,49
|
28,99
|
14,49
|
Маркет
|
26,99
|
27,99
|
‒
|
25,80
|
Luxwen
|
28,99
|
29,99
|
‒
|
27,99
|
13,99
|
Chipo
|
27,79
|
28,29
|
30,99
|
25,99
|
13,69
|
28,91 (+0,11)
|
29,81 (+0,11)
|
30,52 (+0,07)
|
27,63 (+0,12)
|
14,11
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве ограничат движение транспорта на улице Малокитаевской.