Ціни на АЗС в Києві трохи виросли

Новини Енергетика 01.08.2018 - 13:52
Фото: ілюстративне фото (pixabey)
Фото: ілюстративне фото (pixabey)

Ціни на паливо зростають на заправках WOG і OKKO

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 1 серпня 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем трохи зросли. Про це свідчать дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

28,69

29,39

30,29

27,49

14,45

WOG

30,95 (+0,50)

31,95 (+0,50)

32,95 (+0,50)

29,45 (+0,50)

14,55

AMIC

29,29

29,79

30,79

28,29

14,19

БРСМ-Нафта

26,99

27,79

28,99

25,79

14,29

Укрнафта

27,00

28,00

28,50

26,00

13,90

Shell

30,39

31,39

33,59

28,89

14,19

ОККО

30,99 (+0,50)

31,99 (+0,50)

32,99 (+0,50)

29,49 (+0,50)

14,59

SUN OIL

26,90

27,90

28,40

25,90 (+0,10)

14,20

Авіас

26,95

27,95

28,45

26,00

  

Glusco

28,75

29,75

30,75

27,25

13,85

Народна

27,00

27,90

28,55

26,20

13,85

UPG

27,30

28,30

31,10

25,80

13,90

Mango

26,59

27,59

28,99

25,49

13,55

SOCAR

30,49

31,49

32,49

28,99

14,49

Маркет

26,99

27,99

25,80

  

Luxwen

28,99

29,99

27,99

13,99

Chipo

27,79

28,29

30,99

25,99

13,69
 

28,91 (+0,11)

29,81 (+0,11)

30,52 (+0,07)

27,63 (+0,12)

14,11

 

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві обмежать рух транспорту на вулиці Малокитаївській.

 

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Теги:  Київ,  АЗС,  бензин  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС