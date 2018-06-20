Цены на АЗС в Киеве немного снизились

Цены на бензин в столице снизились
Розничные цены на бензин, дизельное топливо и автомобильный газ в Киеве сегодня, 20 июня 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем немного снизились. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Автогаз
|
KLO
|
28,99
|
29,69
|
30,79
|
28,09
|
13,35 (-0,04)
|
WOG
|
30,45 (-0,50)
|
31,45 (-0,50)
|
32,45 (-0,50)
|
28,95 (-0,50)
|
13,69
|
AMIC
|
28,99 (+0,30)
|
29,49 (+0,20)
|
30,49 (+0,20)
|
27,99 (+0,20)
|
12,89
|
БРСМ-Нафта
|
27,39
|
27,99
|
29,19
|
25,99
|
13,29
|
Укрнафта
|
27,00
|
28,00
|
28,50
|
26,00
|
13,20
|
Shell
|
30,89
|
31,89
|
34,09
|
29,39
|
13,29
|
ОККО
|
30,49 (-0,50)
|
31,49 (-0,50)
|
32,49 (-0,50)
|
28,99 (-0,50)
|
13,69
|
SUN OIL
|
26,89
|
27,89
|
28,90
|
25,99
|
13,39 (+0,40)
|
Авиас
|
26,95
|
27,95
|
28,45
|
26,00
|
Glusco
|
29,30
|
30,30
|
31,30
|
27,80
|
13,09
|
Народна
|
27,00
|
27,90
|
28,55
|
26,20
|
12,95
|
UPG
|
27,80
|
28,80
|
31,60
|
26,00
|
12,80
|
Mango
|
26,79
|
27,99
|
28,99
|
25,49
|
12,50
|
SOCAR
|
30,99
|
31,99
|
32,99
|
29,49
|
13,69
|
Маркет
|
27,72
|
28,28
|
‒
|
26,62
|
Luxwen
|
28,99
|
29,99
|
‒
|
27,99
|
12,99
|
Chipo
|
27,79
|
28,29
|
30,99
|
25,99
|
12,69
|
28,95 (-0,09)
|
29,82 (-0,10)
|
30,65 (-0,05)
|
27,70 (-0,10)
|
13,17 (+0,02)
Напомним, ранее стало известно, что в Киеве с 20 июня будет ограничено движение в районе Пущи-Водицы.