Цены на АЗС в Киеве немного снизились

Цены на бензин в столице немного снизились

Розничные цены на бензин, дизельное топливо и автомобильный газ в Киеве сегодня, 4 июня 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем немного снизились. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 28,99 29,89 (-0,20) 30,89 (-0,50) 28,09 13,59 WOG 30,95 31,95 32,95 29,45 13,79 AMIC 28,69 29,29 30,29 27,79 13,09 БРСМ-Нафта 27,39 27,99 29,19 25,99 13,29 Укрнафта 27,00 28,00 28,50 26,00 13,20 Shell 31,29 32,29 34,49 29,79 13,29 ОККО 30,99 31,99 32,99 29,49 13,79 SUN OIL 26,90 27,90 28,90 26,40 12,90 Авиас 26,95 27,95 28,45 26,00 Glusco 29,55 30,55 31,55 28,05 13,09 Народна 27,30 27,90 28,55 26,20 12,95 UPG 28,00 29,00 31,80 26,20 13,00 Mango 26,99 27,99 28,99 25,49 12,50 SOCAR 30,99 (-0,50) 31,99 (-0,50) 32,99 (-0,50) 29,49 (-0,50) 13,79 Маркет 27,72 28,28 ‒ 26,62 Luxwen 28,99 29,99 ‒ 27,99 12,99 27,79 (-0,01) 28,29 (-0,04) 30,99 (-0,07) 25,99 (-0,01) 12,69 (-0,01)

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на сутки ограничат движение на Северном мосту.