Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Цены на АЗС в Киеве немного снизились

НовостиЭнергетика    04.06.2018 - 13:46
Фото: иллюстративное фото (УНИАН)
Фото: иллюстративное фото (УНИАН)

Цены на бензин в столице немного снизились

Розничные цены на бензин, дизельное топливо и автомобильный газ в Киеве сегодня, 4 июня 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем немного снизились. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95". 

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

28,99

29,89 (-0,20)

30,89 (-0,50)

28,09

13,59

WOG

30,95

31,95

32,95

29,45

13,79

AMIC

28,69

29,29

30,29

27,79

13,09

БРСМ-Нафта

27,39

27,99

29,19

25,99

13,29

Укрнафта

27,00

28,00

28,50

26,00

13,20

Shell

31,29

32,29

34,49

29,79

13,29

ОККО

30,99

31,99

32,99

29,49

13,79

SUN OIL

26,90

27,90

28,90

26,40

12,90

Авиас

26,95

27,95

28,45

26,00

  

Glusco

29,55

30,55

31,55

28,05

13,09

Народна

27,30

27,90

28,55

26,20

12,95

UPG

28,00

29,00

31,80

26,20

13,00

Mango

26,99

27,99

28,99

25,49

12,50

SOCAR

30,99 (-0,50)

31,99 (-0,50)

32,99 (-0,50)

29,49 (-0,50)

13,79

Маркет

27,72

28,28

26,62

  

Luxwen

28,99

29,99

27,99

12,99
 

27,79 (-0,01)

28,29 (-0,04)

30,99 (-0,07)

25,99 (-0,01)

12,69 (-0,01)

 

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на сутки ограничат движение на Северном мосту.  

 

В Киеве неизвестный выстрелил из гранатомета в здание ритуального бюро
Теги публикации: Киев, АЗС, бензин  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
"Все умрут без вариантов": заместитель Супрун назвал лечение онкобольных нецелесообразным
Трое детей остались без мамы: в страшном ДТП погибла "Миссис мира 2018"
"Хайпуем!": известный блогер записал песню-пародию о Бабченко
Олег Ляшко женился: стали известны подробности бракосочетания (видео)
On Top