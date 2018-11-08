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Цены на АЗС в Киеве почти не изменились

Новости » Энергетика    08.11.2018 - 14:09
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

Цены на топливо в столице относительно стабильны

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 8 ноября 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем почти не изменились. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

31,99

32,49

33,39

32,39

16,79

WOG

33,49

34,49

35,49

33,49

16,98

AMIC

31,79

32,99

33,99

32,79

16,49

БРСМ-Нафта

29,69

30,69

31,99

31,19

16,39

Укрнафта

31,00

32,00

32,50

32,00

15,98

Shell

32,49

34,29

36,79

33,29

16,59

ОККО

33,49

34,49

35,49

33,49

16,99

SUN OIL

30,49

31,49 (-0,50)

32,49

31,79 (-0,20)

16,39 (-0,30)

Авиас

30,95

31,95

32,45

32,00

  

Glusco

32,25

33,25

34,25

32,25

16,49

Народна

30,95

31,95

31,80

16,50

UPG

31,30

32,30

35,10

31,10

15,70

Mango

29,49 (-0,30)

30,99

32,39

30,49 (-0,50)

15,55

SOCAR

33,49

34,49

35,49

33,49

17,09

Маркет

30,99

31,99

31,31

  

Luxwen

30,39

30,89

33,49

31,59

15,69

Chipo

31,49

31,99

34,49

31,69

16,09
 

31,90 (-0,01)

32,94 (-0,02)

33,99

32,48 (-0,02)

16,38 (-0,02)

 

Отметим, ранее РБК-Украина в материале "Заправка керосином: как из импортного авиатоплива делают "дизель" для АЗС" писало, что недобросовестные бизнесмены смешивают керосин с дизельным топливом и продают на АЗС.

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