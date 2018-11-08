Ціни на АЗС в Києві майже не змінилися

Ілюстративне фото (УНІАН)

Ціни на паливо в столиці відносно стабільні

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 8 листопада 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем майже не змінилися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 31,99 32,49 33,39 32,39 16,79 WOG 33,49 34,49 35,49 33,49 16,98 AMIC 31,79 32,99 33,99 32,79 16,49 БРСМ-Нафта 29,69 30,69 31,99 31,19 16,39 Укрнафта 31,00 32,00 32,50 32,00 15,98 Shell 32,49 34,29 36,79 33,29 16,59 ОККО 33,49 34,49 35,49 33,49 16,99 SUN OIL 30,49 31,49 (-0,50) 32,49 31,79 (-0,20) 16,39 (-0,30) Авиас 30,95 31,95 32,45 32,00 Glusco 32,25 33,25 34,25 32,25 16,49 Народна 30,95 31,95 ‒ 31,80 16,50 UPG 31,30 32,30 35,10 31,10 15,70 Mango 29,49 (-0,30) 30,99 32,39 30,49 (-0,50) 15,55 SOCAR 33,49 34,49 35,49 33,49 17,09 Маркет 30,99 31,99 ‒ 31,31 Luxwen 30,39 30,89 33,49 31,59 15,69 Chipo 31,49 31,99 34,49 31,69 16,09 31,90 (-0,01) 32,94 (-0,02) 33,99 32,48 (-0,02) 16,38 (-0,02)

Зазначимо, раніше РБК-Україна в матеріалі "Заправка гасом: як з імпортного авіапалива роблять "дизель" для АЗС" писало, що недобросовісні бізнесмени змішують гас з дизельним паливом і продають на АЗС.