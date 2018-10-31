Цены на АЗС в Киеве не изменились

Иллюстративное фото (УНИАН)

Цены на бензин в Киеве не изменились

Розничные цены на бензин и дизельное топлива в Киеве сегодня, 31 октября 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 32,29 32,79 (-0,10) 33,99 (-0,10) 32,59 (-0,20) 16,79 WOG 33,99 34,99 35,99 33,49 16,98 AMIC 31,99 33,19 34,19 32,99 16,65 БРСМ-Нафта 29,99 30,99 32,29 31,29 16,49 Укрнафта 31,00 32,00 32,50 32,00 15,98 Shell 32,99 34,89 37,39 33,79 16,59 ОККО 33,99 34,99 35,99 33,49 16,99 SUN OIL 30,99 31,99 32,49 31,99 16,69 Авиас 30,95 31,95 32,45 32,00 Glusco 32,75 33,75 34,75 32,25 16,49 Народна 30,95 31,95 ‒ 31,80 16,60 UPG 31,30 32,30 35,10 31,10 15,70 Mango 30,69 31,69 33,09 31,69 (+0,40) 15,55 SOCAR 33,99 34,99 35,99 33,49 17,09 Маркет 30,99 31,99 ‒ 30,80 Luxwen 30,39 30,89 33,49 31,59 15,69 Chipo 31,69 32,19 34,49 31,99 15,69 32,25 33,29 (-0,01) 34,28 (-0,01) 32,60 (-0,01) 16,40

Напомним, сегодня на левом берегу Киева образовались многочисленные пробки из-за перекрытия Харьковского шоссе протестующими.