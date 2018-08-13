Цены на АЗС в Киеве не изменились
Цены на топливо не изменились по сравнению с прошлой неделей
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 13 августа 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Автогаз
|
KLO
|
28,74
|
29,74
|
30,89
|
27,64
|
14,34
|
WOG
|
30,95
|
31,95
|
32,95
|
29,45
|
14,55
|
AMIC
|
29,29
|
29,99
|
30,99
|
28,29
|
14,19
|
БРСМ-Нафта
|
26,99
|
27,79
|
28,99
|
25,79
|
14,29
|
Укрнафта
|
27,00
|
28,00
|
28,50
|
26,00
|
13,90
|
Shell
|
30,79
|
31,79
|
33,99
|
29,29
|
14,19
|
ОККО
|
30,99
|
31,99
|
32,99
|
29,49
|
14,59
|
SUN OIL
|
26,90
|
27,90
|
28,40
|
25,90
|
14,20
|
Авиас
|
26,95
|
27,95
|
28,45
|
26,00
|
Glusco
|
29,10
|
30,10
|
31,10
|
27,60
|
13,95
|
Народна
|
27,00
|
27,90
|
28,55
|
26,20
|
13,85
|
UPG
|
27,30
|
28,30
|
31,10
|
25,80
|
13,90
|
Mango
|
26,79
|
27,79
|
30,19
|
25,79
|
13,55
|
SOCAR
|
30,99
|
31,99
|
32,99
|
29,49
|
14,49
|
Маркет
|
26,99
|
27,99
|
‒
|
25,80
|
Luxwen
|
28,99
|
29,99
|
‒
|
27,99
|
13,99
|
Chipo
|
27,99
|
28,49
|
31,49
|
26,29
|
13,69
|
29,01
|
29,95
|
30,77
|
27,74
|
14,11
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве временно ограничат движение на Большой Окружной дороге и проспекте Академика Глушкова.