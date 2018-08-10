Цены на АЗС в Киеве не изменились

Новости Энергетика 10.08.2018 - 13:55
Иллюстративное фото (УНИАН)
Иллюстративное фото (УНИАН)

Цены на топливо в столице не изменились

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 9 августа 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

 

28,74

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

28,74

29,74

30,89

27,64

14,34

WOG

30,95

31,95

32,95

29,45

14,55

AMIC

29,29

29,99

30,99

28,29

14,19 (-0,10)

БРСМ-Нафта

26,99

27,79

28,99

25,79

14,29

Укрнафта

27,00

28,00

28,50

26,00

13,90

Shell

30,79

31,79

33,99

29,29

14,19

ОККО

30,99

31,99

32,99

29,49

14,59

SUN OIL

26,90

27,90

28,40

25,90

14,20

Авиас

26,95

27,95

28,45

26,00

  

Glusco

29,10

30,10

31,10

27,60

13,95

Народна

27,00

27,90

28,55

26,20

13,85

UPG

27,30

28,30

31,10

25,80

13,90

Mango

26,79

27,79

30,19

25,79

13,55

SOCAR

30,99

31,99

32,99

29,49

14,49

Маркет

26,99

27,99

25,80

  

Luxwen

28,99

29,99

27,99

13,99

Chipo

27,99

28,49

31,49

26,29

13,69
 

29,01

29,95

30,77

27,74

14,11 (-0,01)

 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве активисты перекрывали Почтовую площадь из-за подтопления раскопок.

 

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Теги:  Киев,  АЗС,  бензин  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС