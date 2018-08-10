В Киеве активисты перекрыли Почтовую площадь из-за подтопления раскопок

Участники требуют присутствия городского головы Виталия Кличко

Сегодня, 10 августа, в Киеве на Почтовой площади началась акция протеста из-за подтопления раскопок. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Участники акции перекрыли движение транспорта и требуют присутствия городского головы Виталия Кличко.

Пока неизвестно, что именно произошло - прорыв трубы или подтопление, которое время от времени возникает на этом месте.

Фото: акция протеста на Почтовой площади Сейчас на место раскопок прибыла Комиссия КГГА, которая занимается этим вопросом, а также директор Центра археологии Киева при институте археологии НАН Михаил Сагайдак.

Ранее Styler писал, что столичные археологи показали уникальные находки на Почтовой площади.