В Киеве активисты перекрыли Почтовую площадь из-за подтопления раскопок

Новости Общество 10.08.2018 - 12:25
Фото: акция протеста на Почтовой площади (РБК-Украина)
Фото: акция протеста на Почтовой площади (РБК-Украина)

Участники требуют присутствия городского головы Виталия Кличко

Сегодня, 10 августа, в Киеве на Почтовой площади началась акция протеста из-за подтопления раскопок. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Участники акции перекрыли движение транспорта и требуют присутствия городского головы Виталия Кличко.

Пока неизвестно, что именно произошло - прорыв трубы или подтопление, которое время от времени возникает на этом месте. 

В Киеве активисты перекрыли Почтовую площадь из-за подтопления раскопок
В Киеве активисты перекрыли Почтовую площадь из-за подтопления раскопок
В Киеве активисты перекрыли Почтовую площадь из-за подтопления раскопок
В Киеве активисты перекрыли Почтовую площадь из-за подтопления раскопок
Фото: акция протеста на Почтовой площади
 
Сейчас на место раскопок прибыла Комиссия КГГА, которая занимается этим вопросом, а также директор Центра археологии Киева при институте археологии НАН Михаил Сагайдак.

Ранее Styler писал, что столичные археологи показали уникальные находки на Почтовой площади.

 

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Теги:  Киев,  Почтовая площадь,  Киев,  акции,  протест  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС