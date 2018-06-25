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Цены на АЗС в Киеве не изменились

НовостиЭнергетика    25.06.2018 - 13:33
Фото: иллюстративное фото (УНИАН)
Фото: иллюстративное фото (УНИАН)

Цены на бензин в столице не изменились

Розничные цены на бензин, дизельное топливо и автомобильный газ в Киеве сегодня, 25 июня 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

28,99

29,69

30,29

27,99

13,39

WOG

30,45

31,45

32,45

28,95

13,69

AMIC

28,99

29,49

30,49

27,99

12,89

БРСМ-Нафта

26,99

27,79

28,99

25,79

13,29

Укрнафта

27,00

28,00

28,50

26,00

13,20

Shell

30,39

31,39

33,59

28,89

13,29

ОККО

30,49

31,49

32,49

28,99

13,69

SUN OIL

26,89

27,89

28,90

25,99

13,39

Авиас

26,95

27,95

28,45

26,00

  

Glusco

28,75

29,75

30,75

27,25

13,09

Народна

27,00

27,90

28,55

26,20

12,95

UPG

27,30

28,30

31,10

25,80

12,80

Mango

26,79

27,59 (-0,40)

28,99

25,49

12,50

SOCAR

30,59

31,59

32,59

28,99

13,69

Маркет

27,72

28,28

26,62

  

Luxwen

28,99

29,99

27,99

12,99

Chipo

27,79

28,29

30,99

25,99

12,69
 

28,82

29,70 (-0,01)

30,47

27,58

13,17

 

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве до 16 июля будет ограничено движение на ул. Борщаговской.  

 

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Теги публикации: Киев, АЗС, бензин  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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