Цены на АЗС в Киеве не изменились 

Новости Энергетика 10.07.2018 - 14:39
Фото: иллюстративное фото (УНИАН)
Фото: иллюстративное фото (УНИАН)

Цены на бензин в столице не изменились

Розничные цены на бензин, дизельное топливо и автомобильный газ в Киеве сегодня, 10 июля 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем не изменились. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

28,69

29,39

30,29

27,29

13,39

WOG

30,45

31,45

32,45

28,95

13,59

AMIC

28,99

29,49

30,49

27,99

12,99

БРСМ-Нафта

26,99

27,79

28,99

25,79

13,39

Укрнафта

27,00

28,00

28,50

26,00

13,20

Shell

30,39

31,39

33,59

28,89

13,39

ОККО

30,49

31,49

32,49

28,99

13,69

SUN OIL

26,90

27,90

28,40

25,70

13,40

Авиас

26,95

27,95

28,45

26,00

  

Glusco

28,75

29,75

30,75

27,25

12,99

Народна

27,00

27,90

28,55

26,20

12,95

UPG

27,30

28,30

31,10

25,80

12,80

Mango

26,79

27,59

28,99

25,49

12,50

SOCAR

30,49

31,49

32,49

28,99

13,59

Маркет

27,72

28,28

25,99

  

Luxwen

28,99

29,99

27,99

13,19

Chipo

27,79

28,29

30,99

25,99

12,99
 

28,78

29,67

30,43

27,46

13,20

 

Напомним, ранее сообщалось, что первый поезд из Киева в "Борисполь" запустят через 144 дня.

 

В Киеве до конца дня ожидается гроза и шквалы
Теги:  Киев,  АЗС,  бензин  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС