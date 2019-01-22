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Цены на АЗС в Киеве еще немного снизились

Новости » Энергетика    22.01.2019 - 13:44
Цены на АЗС в Киеве еще немного снизились
Иллюстративное фото (УНИАН)

Автомобильный газ подешевел в среднем на 13 копеек

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 22 января 2019 года, по сравнению с предыдущим торговым днем еще немного снизились. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

27,69

28,59 (-0,10)

29,39

29,29

12,25

WOG

28,99

29,99

30,99

29,99

12,48

AMIC

27,79

28,79

29,79

28,99

11,69 (-0,20)

БРСМ-Нафта

25,99

26,99

28,19

26,79

11,89 (-0,10)

Укрнафта

27,00

28,00

28,50

28,00

11,60 (-0,30)

Shell

27,99

29,89

32,39

29,79

12,49 (-0,20)

ОККО

28,99

29,99

30,99

29,99

12,49

SUN OIL

26,39

27,39

28,39

26,99

11,79 (-0,20)

Авиас

26,95

27,95

28,45

28,00

  

Glusco

27,25 (-0,30)

28,25 (-0,30)

29,25 (-0,30)

28,25 (-0,30)

11,15 (-0,60)

Народна

26,45

27,45

28,15

27,00

11,05 (-0,20)

UPG

26,40

27,40

29,70

26,90

11,40

Mango

25,89

26,89

28,29

26,59

11,25

SOCAR

28,99

29,99

30,99

29,99

12,59

Маркет

26,26

27,27

26,62

  

Luxwen

26,39

26,89

28,49

28,49

11,89

Chipo

25,29

25,79

29,79

25,99

  
 

27,55 (-0,03)

28,61 (-0,04)

29,48 (-0,02)

28,65 (-0,05)

11,86 (-0,13)

 

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве завтра, 23 января, ожидается значительный снег, прирост снежного покрова на 10-15 см, порывы ветра 15-20 м/с и метели.

 

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