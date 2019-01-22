Цены на АЗС в Киеве еще немного снизились

Автомобильный газ подешевел в среднем на 13 копеек
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 22 января 2019 года, по сравнению с предыдущим торговым днем еще немного снизились. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Автогаз
|
KLO
|
27,69
|
28,59 (-0,10)
|
29,39
|
29,29
|
12,25
|
WOG
|
28,99
|
29,99
|
30,99
|
29,99
|
12,48
|
AMIC
|
27,79
|
28,79
|
29,79
|
28,99
|
11,69 (-0,20)
|
БРСМ-Нафта
|
25,99
|
26,99
|
28,19
|
26,79
|
11,89 (-0,10)
|
Укрнафта
|
27,00
|
28,00
|
28,50
|
28,00
|
11,60 (-0,30)
|
Shell
|
27,99
|
29,89
|
32,39
|
29,79
|
12,49 (-0,20)
|
ОККО
|
28,99
|
29,99
|
30,99
|
29,99
|
12,49
|
SUN OIL
|
26,39
|
27,39
|
28,39
|
26,99
|
11,79 (-0,20)
|
Авиас
|
26,95
|
27,95
|
28,45
|
28,00
|
Glusco
|
27,25 (-0,30)
|
28,25 (-0,30)
|
29,25 (-0,30)
|
28,25 (-0,30)
|
11,15 (-0,60)
|
Народна
|
26,45
|
27,45
|
28,15
|
27,00
|
11,05 (-0,20)
|
UPG
|
26,40
|
27,40
|
29,70
|
26,90
|
11,40
|
Mango
|
25,89
|
26,89
|
28,29
|
26,59
|
11,25
|
SOCAR
|
28,99
|
29,99
|
30,99
|
29,99
|
12,59
|
Маркет
|
26,26
|
27,27
|
‒
|
26,62
|
Luxwen
|
26,39
|
26,89
|
28,49
|
28,49
|
11,89
|
Chipo
|
25,29
|
25,79
|
29,79
|
25,99
|
27,55 (-0,03)
|
28,61 (-0,04)
|
29,48 (-0,02)
|
28,65 (-0,05)
|
11,86 (-0,13)
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве завтра, 23 января, ожидается значительный снег, прирост снежного покрова на 10-15 см, порывы ветра 15-20 м/с и метели.