Цены на АЗС в Киеве еще немного снизились

Иллюстративное фото (УНИАН)

Автомобильный газ подешевел в среднем на 13 копеек

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 22 января 2019 года, по сравнению с предыдущим торговым днем еще немного снизились. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 27,69 28,59 (-0,10) 29,39 29,29 12,25 WOG 28,99 29,99 30,99 29,99 12,48 AMIC 27,79 28,79 29,79 28,99 11,69 (-0,20) БРСМ-Нафта 25,99 26,99 28,19 26,79 11,89 (-0,10) Укрнафта 27,00 28,00 28,50 28,00 11,60 (-0,30) Shell 27,99 29,89 32,39 29,79 12,49 (-0,20) ОККО 28,99 29,99 30,99 29,99 12,49 SUN OIL 26,39 27,39 28,39 26,99 11,79 (-0,20) Авиас 26,95 27,95 28,45 28,00 Glusco 27,25 (-0,30) 28,25 (-0,30) 29,25 (-0,30) 28,25 (-0,30) 11,15 (-0,60) Народна 26,45 27,45 28,15 27,00 11,05 (-0,20) UPG 26,40 27,40 29,70 26,90 11,40 Mango 25,89 26,89 28,29 26,59 11,25 SOCAR 28,99 29,99 30,99 29,99 12,59 Маркет 26,26 27,27 ‒ 26,62 Luxwen 26,39 26,89 28,49 28,49 11,89 Chipo 25,29 25,79 29,79 25,99 27,55 (-0,03) 28,61 (-0,04) 29,48 (-0,02) 28,65 (-0,05) 11,86 (-0,13)

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве завтра, 23 января, ожидается значительный снег, прирост снежного покрова на 10-15 см, порывы ветра 15-20 м/с и метели.