Цены на АЗС в Киеве еще немного снизились

Иллюстративное фото (pixabey)

Цены на топливо снизились в среднем на 5 копеек

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 15 ноября 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем еще немного снизились. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

А-92 А-95 А-95+ ДТ Автогаз KLO 31,79 (-0,20) 32,29 (-0,20) 32,89 (-0,50) 32,09 (-0,10) 16,79 WOG 32,99 33,99 34,99 33,49 16,98 AMIC 31,79 32,99 33,99 32,49 (-0,30) 16,39 БРСМ-Нафта 29,29 30,29 31,59 30,59 (-0,20) 16,39 Укрнафта 30,00 31,00 31,50 31,00 15,98 Shell 32,19 33,89 36,39 33,29 16,59 ОККО 32,99 33,99 34,99 33,49 16,99 SUN OIL 29,99 30,99 31,99 30,99 16,19 Авиас 30,95 30,95 31,45 31,00 Glusco 31,95 32,95 33,95 32,25 16,49 Народна 30,95 31,95 ‒ 31,80 16,50 UPG 30,20 31,20 34,00 30,90 15,70 Mango 29,19 30,39 31,79 30,19 15,55 SOCAR 32,99 (-0,10) 33,99 (-0,10) 34,99 (-0,10) 33,49 17,09 Маркет 30,99 31,99 ‒ 31,31 Luxwen 30,39 30,89 33,19 (-0,30) 32,49 (+0,90) 16,29 (+0,60) Chipo 28,99 29,49 33,99 29,99 31,51 (-0,02) 32,49 (-0,02) 33,45 (-0,06) 32,20 (-0,05) 16,42 (+0,04)

Напомним, ранее сообщалось, что на дорогах Украины с начала снегопада 14 ноября произошло более 1,3 тысячи ДТП.