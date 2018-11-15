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Ціни на АЗС у Києві ще трохи знизилися

Новини » Енергетика    15.11.2018 - 14:14
Ціни на АЗС у Києві ще трохи знизилися
Ілюстративне фото (pixabey)

Ціни на паливо знизилися в середньому на 5 копійок

Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 15 листопада 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем ще трохи знизилися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

31,79 (-0,20)

32,29 (-0,20)

32,89 (-0,50)

32,09 (-0,10)

16,79

WOG

32,99

33,99

34,99

33,49

16,98

AMIC

31,79

32,99

33,99

32,49 (-0,30)

16,39

БРСМ-Нафта

29,29

30,29

31,59

30,59 (-0,20)

16,39

Укрнафта

30,00

31,00

31,50

31,00

15,98

Shell

32,19

33,89

36,39

33,29

16,59

ОККО

32,99

33,99

34,99

33,49

16,99

SUN OIL

29,99

30,99

31,99

30,99

16,19

Авиас

30,95

30,95

31,45

31,00

  

Glusco

31,95

32,95

33,95

32,25

16,49

Народна

30,95

31,95

31,80

16,50

UPG

30,20

31,20

34,00

30,90

15,70

Mango

29,19

30,39

31,79

30,19

15,55

SOCAR

32,99 (-0,10)

33,99 (-0,10)

34,99 (-0,10)

33,49

17,09

Маркет

30,99

31,99

31,31

  

Luxwen

30,39

30,89

33,19 (-0,30)

32,49 (+0,90)

16,29 (+0,60)

Chipo

28,99

29,49

33,99

29,99

  
 

31,51 (-0,02)

32,49 (-0,02)

33,45 (-0,06)

32,20 (-0,05)

16,42 (+0,04)

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на дорогах України з початку снігопаду 14 листопада сталося понад 1,3 тисячі ДТП.

 

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