Ціни на АЗС у Києві ще трохи знизилися

Ціни на паливо знизилися в середньому на 5 копійок
Роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо в Києві сьогодні, 15 листопада 2018 року, порівняно з попереднім торговим днем ще трохи знизилися. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані моніторингу цінового департаменту "Консалтингової групи А-95".
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Автогаз
|
KLO
|
31,79 (-0,20)
|
32,29 (-0,20)
|
32,89 (-0,50)
|
32,09 (-0,10)
|
16,79
|
WOG
|
32,99
|
33,99
|
34,99
|
33,49
|
16,98
|
AMIC
|
31,79
|
32,99
|
33,99
|
32,49 (-0,30)
|
16,39
|
БРСМ-Нафта
|
29,29
|
30,29
|
31,59
|
30,59 (-0,20)
|
16,39
|
Укрнафта
|
30,00
|
31,00
|
31,50
|
31,00
|
15,98
|
Shell
|
32,19
|
33,89
|
36,39
|
33,29
|
16,59
|
ОККО
|
32,99
|
33,99
|
34,99
|
33,49
|
16,99
|
SUN OIL
|
29,99
|
30,99
|
31,99
|
30,99
|
16,19
|
Авиас
|
30,95
|
30,95
|
31,45
|
31,00
|
Glusco
|
31,95
|
32,95
|
33,95
|
32,25
|
16,49
|
Народна
|
30,95
|
31,95
|
‒
|
31,80
|
16,50
|
UPG
|
30,20
|
31,20
|
34,00
|
30,90
|
15,70
|
Mango
|
29,19
|
30,39
|
31,79
|
30,19
|
15,55
|
SOCAR
|
32,99 (-0,10)
|
33,99 (-0,10)
|
34,99 (-0,10)
|
33,49
|
17,09
|
Маркет
|
30,99
|
31,99
|
‒
|
31,31
|
Luxwen
|
30,39
|
30,89
|
33,19 (-0,30)
|
32,49 (+0,90)
|
16,29 (+0,60)
|
Chipo
|
28,99
|
29,49
|
33,99
|
29,99
|
31,51 (-0,02)
|
32,49 (-0,02)
|
33,45 (-0,06)
|
32,20 (-0,05)
|
16,42 (+0,04)
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на дорогах України з початку снігопаду 14 листопада сталося понад 1,3 тисячі ДТП.