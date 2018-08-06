Цены на АЗС в Киеве еще немного повысились

Новости Энергетика 06.08.2018 - 13:49
Фото: иллюстративное фото (УНИАН)
Фото: иллюстративное фото (УНИАН)

Цены на топливо растут на заправках KLO, Glusco и Mango

Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 6 августа 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем немного повысились. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".

 

А-92

А-95

А-95+

ДТ

Автогаз

KLO

28,74 (+0,05)

29,74 (+0,15)

30,74 (+0,25)

27,64 (-0,05)

14,34 (-0,01)

WOG

30,95

31,95

32,95

29,45

14,55

AMIC

29,29

29,79

30,79

28,29

14,29

БРСМ-Нафта

26,99

27,79

28,99

25,79

14,29

Укрнафта

27,00

28,00

28,50

26,00

13,90

Shell

30,79

31,79

33,99

29,29

14,19

ОККО

30,99

31,99

32,99

29,49

14,59

SUN OIL

26,90

27,90

28,40

25,90

14,20

Авиас

26,95

27,95

28,45

26,00

  

Glusco

29,00 (+0,25)

30,00 (+0,25)

31,00 (+0,25)

27,50 (+0,25)

13,85

Народна

27,00

27,90

28,55

26,20

13,85

UPG

27,30

28,30

31,10

25,80

13,90

Mango

26,79 (+0,20)

27,79 (+0,20)

30,19 (+1,20)

25,79 (+0,30)

13,55

SOCAR

30,99

31,99

32,99

29,49

14,49

Маркет

26,99

27,99

25,80

  

Luxwen

28,99

29,99

27,99

13,99

Chipo

27,79

28,29

30,99

25,99

13,69
 

28,99 (+0,04)

29,92 (+0,05)

30,71 (+0,11)

27,73 (+0,03)

14,11 (+0,01)

 

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве на Южном мосту до сентября ограничат движение транспорта.

 

В Киеве ожидаются кратковременные дожди и грозы
Теги:  Киев,  АЗС,  бензин  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС