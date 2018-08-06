Цены на АЗС в Киеве еще немного повысились
Цены на топливо растут на заправках KLO, Glusco и Mango
Розничные цены на бензин и дизельное топливо в Киеве сегодня, 6 августа 2018 года, по сравнению с предыдущим торговым днем немного повысились. Об этом свидетельствуют данные мониторинга ценового департамента "Консалтинговой группы А-95".
|
А-92
|
А-95
|
А-95+
|
ДТ
|
Автогаз
|
KLO
|
28,74 (+0,05)
|
29,74 (+0,15)
|
30,74 (+0,25)
|
27,64 (-0,05)
|
14,34 (-0,01)
|
WOG
|
30,95
|
31,95
|
32,95
|
29,45
|
14,55
|
AMIC
|
29,29
|
29,79
|
30,79
|
28,29
|
14,29
|
БРСМ-Нафта
|
26,99
|
27,79
|
28,99
|
25,79
|
14,29
|
Укрнафта
|
27,00
|
28,00
|
28,50
|
26,00
|
13,90
|
Shell
|
30,79
|
31,79
|
33,99
|
29,29
|
14,19
|
ОККО
|
30,99
|
31,99
|
32,99
|
29,49
|
14,59
|
SUN OIL
|
26,90
|
27,90
|
28,40
|
25,90
|
14,20
|
Авиас
|
26,95
|
27,95
|
28,45
|
26,00
|
Glusco
|
29,00 (+0,25)
|
30,00 (+0,25)
|
31,00 (+0,25)
|
27,50 (+0,25)
|
13,85
|
Народна
|
27,00
|
27,90
|
28,55
|
26,20
|
13,85
|
UPG
|
27,30
|
28,30
|
31,10
|
25,80
|
13,90
|
Mango
|
26,79 (+0,20)
|
27,79 (+0,20)
|
30,19 (+1,20)
|
25,79 (+0,30)
|
13,55
|
SOCAR
|
30,99
|
31,99
|
32,99
|
29,49
|
14,49
|
Маркет
|
26,99
|
27,99
|
‒
|
25,80
|
Luxwen
|
28,99
|
29,99
|
‒
|
27,99
|
13,99
|
Chipo
|
27,79
|
28,29
|
30,99
|
25,99
|
13,69
|
28,99 (+0,04)
|
29,92 (+0,05)
|
30,71 (+0,11)
|
27,73 (+0,03)
|
14,11 (+0,01)
Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Киеве на Южном мосту до сентября ограничат движение транспорта.