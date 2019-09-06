Цену "дочки" российского банка снизили на 25%

Пакет акций "Проминвестбанка", который является украинской "дочкой" российского государственного банка ВЭБ, в размере 99,77% снова выставлен на аукцион на фондовой бирже ПФТС. Об этом сообщается на сайте биржи.

Согласно сообщению, цена пакета на аукционе 20 сентября снижена на 25% до 399 млн грн.

Первый аукцион по продаже "Проминвестбанка" должен был состояться 28 августа, однако биржа ПФТС не получила ни одной заявки от участников. Стартовая цена пакета составлял 532,1 млн грн.

Кроме того, известно, что Киевский апелляционный суд разрешил продажу "Проминвестбанка". Суд своим решением от 27 августа отменил постановление Печерского районного суда от 24 июля, которым Государственной исполнительной службе запрещались какие-либо действия по продаже 99,77% акций "Проминвестбанка" и запрещалось бирже "ПФТС" проводить аукцион.

Напомним, в мае 2018 года Третейский суд в Гааге постановил, что Россия должна компенсировать украинским инвесторам из группы "Приват" 159 млн долларов за аннексию Крыма.

В январе 2019 года Верховный суд Украины разрешил арестовать акции российских банков для взыскания компенсации за аннексию Крыма и "национализированные активы". Заявители 8 юридических лиц и одно физическое лицо (экс-владельцы "ПриватБанка" и связанные с ними компании) просили наложить арест на акции "Сбербанка", "Проминвестбанка" и "ВТБ банка".