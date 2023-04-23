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До Центру зайнятості "дорога закрита" без військового квитка: у ТЦК розповіли подробиці

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Україна, Неділя 23 квітня 2023 22:56
До Центру зайнятості "дорога закрита" без військового квитка: у ТЦК розповіли подробиці Фото: начальник сектору комплектування Київського міського ТЦК та СП полковник Олександр Коновалов (armyinform.com.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Центри зайнятості не надаватимуть статус безробітного людині, яка підпадає під мобілізацію, але не має військового квитка.

Про це розповів начальник сектору комплектування Київського міського ТЦК та СП полковник Олександр Коновалов, передає РБК-Україна з посиланням на АрміяInform.

За його словами, відповідно до 17-го пункту 792-ї Постанови Кабміну визначено, що для надання статусу безробітного особа надає документи, одним з яких є військово-обліковий документ.

"Центр зайнятості не здійснює перевірку наявності відмітки про перебування чи неперебування на військовому обліку громадянина", - наголосив він.

Зазначимо, що відповідні вимоги регламентуються Порядком реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.2018 року № 792 (зі змінами).

Як повідомлялося, Кабінет міністрів нещодавно розширив повноваження військкоматів. Їм дозволили вручати повістки військовозобов'язаним незалежно від місця взяття на облік.

Крім того, без військового квитка не можливо працевлаштуватись на роботу. У разі порушення такої норми на роботодавця чекають штрафи. Таке ж обмеження діє у випадку прийому на навчання.

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