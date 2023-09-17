Центровий збірної України відрахований клубом НБА: що трапилося

25-річний центровий наразі не входить у плани тренерського штабу легендарного клубу. У лавах "Нікс" він відіграв у Літній лізі НБА та займався у тренувальному таборі команди.

Скапінцев у серпні підписав негарантований контракт із "Нью-Йорком", яка могла трансформуватися в двосторонній договір. Після відрахування українець, найімовірніше, залишиться в системі "Нікс". Вочевидь, центровий розпочне сезон у фарм-клубі з Джі-Ліги – "Вестчестері".

Цьогоріч Скапінцев зіграв 5 поєдинків у лавах "Нью-Йорка" в Літній лізі НБА. Середні цифри українця – 7.4 очок, 6.6 підбирань, 2.6 передачі та 0.4 перехоплень. На паркеті він у середньому проводив 17 хвилин. Сезон 2022/23 він відіграв за "Вестчестер".

Хто такий Дмитро Скапінцев

Уродженець Черкас, виховувався у структурі місцевих "Мавп". Дебютував на професіональному рівні в складі рідної команди у 2015 році.

Не був обраний жодною з команд на драфті НБА-2020. Сезон 2021/22 розпочав у складі "Київ-Баскета". Після повномасштабного вторгнення РФ до України та зупинки вітчизняного чемпіонату перебрався в литовський "Панявежис". Звідти переїхав за океан.

У лавах збірної України вперше зіграв у 2020-му. Провів 11 матчів за "синьо-жовтих", зокрема три поєдинки на Євробаскеті-2022.