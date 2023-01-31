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Центровий збірної України оформив дабл-дабл у Лізі розвитку НБА

Фото: Дмитро Скапінцев у лавах збірної України (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

Український баскетболіст Дмитро Скапінцев провів яскравий поєдинок за клуб північноамериканської G-Ліги "Вестчестер Нікс".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

24-річний центровий проявив себе у виїзному матчі проти "Лейкленд Меджик". Українець провів на паркеті 30 хвилин.

Упродовж гри Скапінцев зміг оформити дабл-дабл. Він набрав 15 очок, зробив 11 підбирань, віддав 2 передачі, виконав 1 перехоплення і 2 блокшоти. Зокрема, вихованець черкаського баскетболу реалізував 5 двоочкових кидків (9 спроб) і 5 із шести штрафних. Також центровий двічі втратив м'яч і 4 рази сфолив.

Скапінцев перебрався за океан перед сезоном 2022/23. Раніше він захищав кольори "Черкаських Мавп", "Київ-Баскета" та литовського "Панявежиса". У складі збірної України провів 2 матчі на минулорічному Євробаскеті.

Ліга розвитку НБА або G-Ліга – створена на початку століття нижча ліга асоціації для фарм-клубів. Скапінцев став п'ятим українцем в історії, який зіграв там у регулярному чемпіонаті. Раніше в Лізі розвитку засвітилися Фесенко, Звонов, Кобець і Михайлюк.

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НБАБаскетбол