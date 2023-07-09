Центровий збірної України дебютував у Літній лізі НБА за "Нью-Йорк Нікс"

25-річний центровий потрапив до заявки "Нікс" на двобій з "Філадельфією" (101:110). Український баскетболіст у підсумку зупинився за два кроки від дабл-даблу.

Скапінцев розпочав на лаві запасних. Утім, дочекався свого шансу та провів на паркеті 13 хвилин. За відведений час українець встиг набрати 10 очок, зробив 8 підбирань і віддав 2 передачі. За статистичним показником "плюс-мінус" результат Скапінцева від'ємний (-7).

Загалом центровий виконав 6 спроб кидків із гри. Із них влучними виявилися чотири. Також він реалізував 2 з п'яти штрафних. Промовистий факт у грі Скапінцева – характер підбирань. Зокрема, 6 із восьми його підбирань були в атаках "Нікс".

Скапінцев потрапив до лав "Нікс" із фарм-клубу команди – "Вестчестера". У передмісті Нью-Йорка українець відіграв сезон 2022/23 Ліги розвитку асоціації. Середні цифри центрового в регулярному чемпіонаті – 8.4 очок, 6.1 підбирань, 3.8 асисти за 19 хвилин на паркеті.

Хто такий Дмитро Скапінцев

Уродженець Черкас, вихованець місцевих "Мавп". У складі рідної команди дебютував на професіональному рівні у 2015 році.

На драфті НБА-2020 не був обраний жодною з команд. Сезон 2021/22 розпочав у складі "Київ-Баскета". Після повномасштабного вторгнення РФ до України та зупинки чемпіонату перебрався в литовський "Панявежис".

У 2020 році вперше зіграв у лавах збірної України. Провів 11 матчів за "синьо-жовтих", зокрема три поєдинки на Євробаскеті-2022.