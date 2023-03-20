Центровий "Мілуокі" оформив видовищний слемданк на повороті: момент дня в НБА

Досвідчений "п'ятий номер" вісконсинців підкорив епізодом у фінальній чверті. Він отримав передачу від Міддлтона та сміливо пішов під щит "Торонто". Там Лопес класно відтіснив Сіакама та з розвороту набрав два пункти.

Страннями центрового та інших зірок "Бакс" здобули домашню перемогу (118:111). "Мілуокі" залишився лідером Східної конференції НБА. "Рапторз" тут наразі посідають 9-те місце та теж проходять у плей-офф сезону.

Сам Лопес провів на паркеті понад 31 хвилину та став найрезультативнішим у зустрічі. За цей час він встиг набрати 26 очок, зробив 5 підбирання і віддав 2 передачі. У складі "Торонто" найбільше набрав Фред Ванвліт (23 пункти).

Хто такий Брук Лопес

Уродженець Каліфорнії, на студентському рівні виступав за "Стенфорд Кардінал". Обраний "Нью-Джерсі Нетс" під 10-м номером драфту НБА-2008.

У складі команди, що трансформувалася в "Бруклін", провів 9 років. Сезон 2017/18 відіграв за "Лейкерс". Перед кампанією 2018/19 опинився в лавах "Мілуокі" та по завершенні сезону підписав 4-річний контракт на 52 млн доларів. Став із "Бакс" чемпіоном асоціації (2021).

Лопес народився на хвилину швидше за свого брата-близнюка – Робіна. Нинішній сезон він проводить за "Клівленд". Обидва Лопеси фанатіють від "Діснея".