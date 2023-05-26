Центровий "Маямі" виконав данк і "осідлав" суперника: момент дня в НБА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

Американець запам'ятався епізодом під завісу третьої чверті матчу проти "Бостона". В атаці "Гіт" Робінсон передачею вивів Адебайо на кошик "Селтікс", а той поклав згори двома руками. Ще й оборонцю господарів Смарту всівся на плечі.

Проте, старань центрового не вистачило для підсумкового успіху "Маямі". Флоридці зазнали другої поразки поспіль і підпустили "Бостон" у фінальній серії Східної конференції. Перед матчем у Маямі "Гіт" залишаються на відстані однієї перемоги від фіналу сезону (3:2).

Сам Адебайо провів у грі майже 32 хвилини. За цей час він встиг набрати 16 очок, зробив 8 підбирань і віддав 3 передачі. Найрезультативнішим у поєдинку став оборонець "Селтікс" Деррік Вайт (24 пункти).

Хто такий Бем Адебайо

Уродженець Нью-Джерсі, грав за "Кентуккі Вайлдкетс" на студентському рівні. На драфті НБА-2017 обраний "Маямі" під 14-м загальним номером.

У лавах "Гіт" проводить шостий сезон поспіль, вп'яте виходить у плей-офф асоціації. Дворазовий учасник Матчу всіх зірок НБА (2020, 2023), а зі збірною США здобув "золото" Олімпійських ігор-2020. До змагань розглядав можливість виступів у нігерійській команді.

Бем – прізвисько Адебайо, отримане через схожість із персонажем "Флінстоунів". Ім'я професіонала при народженні – Едріс Фемі. Батько баскетболіста емігрував із Нігерії.