ua ru
Пт, 26 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Центровой "Майами" выполнил данк и "оседлал" соперника: момент дня в НБА

Новина українською →
Бостон, Пятница 26 мая 2023 10:57
Центровой "Майами" выполнил данк и "оседлал" соперника: момент дня в НБА Фото: Бэм Адебайо набрал 16 очков против "Бостона" (nba.com)
Автор: Антон Федорцив

Хит-парад лучших мгновений игрового дня в Национальной баскетбольной ассоциации возглавил центровой "Майами Хит" Бэм Адебайо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Американец запомнился эпизодом под занавес третьей четверти матча против "Бостона". В атаке "Хит" Робинсон передачей вывел Адебайо на корзину "Селтикс", а тот уложил сверху двумя руками. Еще и защитнику хозяев Смарту уселся на плечи.

Однако стараний центрового не хватило для итогового успеха "Майами". Флоридцы потерпели второе поражение подряд и подпустили "Бостон" в финальной серии Восточной конференции. Перед матчем в Майами "Хит" остаются на расстоянии одной победы от финала сезона (3:2).

Сам Адебайо провел в игре около 32 минут. За это время он успел набрать 16 очков, сделал 8 подборов и отдал 3 передачи. Самым результативным в поединке стал защитник "Селтикс" Деррик Уайт (24 пункта).

Кто такой Бэм Адебайо

Уроженец Нью-Джерси, играл за "Кентукки Уайлдкэтс" на студенческом уровне. На драфте НБА-2017 выбран "Майами" под 14-м общим номером.

В рядах "Хит" проводит шестой сезон подряд, в пятый раз выходит в плей-офф ассоциации. Двукратный участник Матча всех звезд НБА (2020, 2023), а со сборной США завоевал "золото" Олимпийских игр-2020. Перед соревнованиями рассматривал возможность выступлений в нигерийской команде.

Бэм – прозвище Адебайо, полученное из-за сходства с персонажем "Флинстоунов". Имя профессионала при рождении – Эдрис Феми. Отец баскетболиста эмигрировал из Нигерии.

К слову, ранее экс-звезда НБА Энтони объявил о завершении карьеры профессионала.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НБА Баскетбол
NEWS
Ночная атака россиян. Украинские бойцы уничтожили 10 крылатых ракет и 23 "Шахеда"
Ночная атака россиян. Украинские бойцы уничтожили 10 крылатых ракет и 23 "Шахеда"
DAILY
Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Череватый: Пригожин хочет уйти из Бахмута, так как понимает, что "Вагнер" ждет разгром