Центровий "Чикаго" данком однією рукою ледь не перевів матч в овертайм: момент дня в НБА

Хіт-парад найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив центровий "Чикаго Буллз" Нікола Вучевіч.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.
Балканець запам'ятався епізодом на останній хвилині фінальної чверті. За рахунку 108:110 на користь "Індіани" він із лінії штрафних кидків прорвався під щит господарів і виконав слемданк лівою. Відчайдушний стрибок Тернера "Пейсерс" не врятував.
Проте, "Індіана" зуміла виграти кінцівку поєдинку та уникла овертайму (116:110). Такий підсумковий результат зберіг турнірне становище обох команд. "Пейсерс" і "Буллз" посідають 9-10 місця в Східній конференції НБА та останніми проходять у плей-офф.
Сам Вучевіч провів на паркеті майже 33 хвилини. За цей час чорногорець встиг набрати 20 очок, зробив 8 підбирань і віддав 5 передач. Найрезультативнішим у матчі натомість став оборонець "Чикаго" Дерозан (33 пункти).
Уродженець передмістя швейцарської Лозанни. Там виступав його батько – легкий форвард збірної Югославії Боро Вучевіч. Виріс у Бельгії, а на студентському рівні виступав за Університет Південної Каліфорнії.
На драфті НБА-2011 обраний "Філадельфією" під 16-м номером. У Пенсільванії затримався на один сезон. Далі віддав 8,5 років "Орландо Меджик". До Чикаго перебрався посеред сезону 2020/21.
Етнічний серб Вучевіч має подвійне громадянство (Чорногорії та Бельгії) та захищає кольори збірної Чорногорії. Улюблений клуб балканця – "Црвена Звезда".
До слова, напередодні форвард "Міннесоти" Найт виконав ефектний слемданк проти "Г'юстона".
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