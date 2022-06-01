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Центробанк России "настойчиво попросил" сотрудников не ездить в Европу и США, - СМИ

Фото: Центробанк России "настойчиво попросил" сотрудников не ездить в Европу и США (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Руководство Банка России разослало своим работникам письма с "настоятельной рекомендацией" не ездить в "недружественные страны". Речь идет о США и государствах Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание The Bell.

Как информирует росСМИ, ссылаясь на письмо сотрудникам ЦБ РФ, в нем не говорится о прямом запрете поездок в страны. Но работники после ознакомления должны оставить под ним подпись.

Указано, что всего на конец 2021 года штат российского ЦБ насчитывает около 49,1 тысячи людей.

"С учетом текущей геополитической ситуации в мире, возможной реализации угрозы безопасности гражданам РФ при нахождении за ее пределами, а также наличием потенциальных рисков, связанных с их возвращением, рекомендуем работникам Банка России до особого распоряжения воздержаться от поездок в страны, включенных в перечень недружественных", - говорится в письме.

Указано, что само письмо подписано зампредом ЦБ РФ Русланом Вестеровским, курирующим кадры и Германом Зубаревым, он ответственен за службу безопасности.

Таким образом в список "недружественных" российский Центробанк отнес все страны ЕС, а также Великобританию, Швейцарию, Черногорию, Албанию, США, Канаду, Японию и другие. Всего перечень насчитывает 48 государств.

Фото: Центробанк России "устойчиво попросил" работников не ездить в Европу и США (thebell.io)

Напомним, недавно СМИ сообщали, что глава Банка России Эльвира Набиуллина после вторжения РФ в Украину пыталась уйти в отставку по собственному желанию, но получила от президента РФ Владимира Путина отказ.

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Центробанк РФ