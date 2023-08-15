Центробанк РФ збирає позачергову нараду через обвал рубля

Зазначається, що після 10:30 проголосять заяву щодо ключової ставки, яка зараз знаходиться на рівні 8,5%. Наразі ж російська валюта ослабла на 27% відносно старту року, перевищивши в понеділок позначку 101 рубль за долар.

Аналітики видання зазначають, що за їхніми оцінками, Центробанку РФ доведеться піднімати ставку до 10%, а витрати федерального бюджету мають надалі бути в межах бюджетної стелі.

Обвал рубля

Російський валютний ринок працює в режимі жорстких обмежень з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Однак минулого року курс долара зміцнився через внутрішнє врегулювання з 80 до 74 рублів. Останніми ж тижнями рубль почав стрімко падати, перетнувши 12 серпня відмітку у 100 рублів за долар.

Водночас, Центральний банк оголосив, що припинить купувати іноземну валюту на внутрішньому ринку в рамках бюджетного механізму, який був запроваджений для захисту економіки від коливань цін на сировинні товари. Рішення спрямоване на "зниження волатильності фінансових ринків".

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