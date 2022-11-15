У центрі Стамбула пролунав потужний вибух, - ЗМІ

У Туреччині у центрі Стамбула пролунав сильний вибух. НП сталася в районі Фатіх. За попередніми даними, було підірвано автомобіль.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на турецькі ЗМІ.

Подія трапилася пізно ввечері 15 жовтня в історичному центрі Стамбула. Там розташована велика частина визначних пам'яток та культурних цінностей турецької столиці. Місцеві ЗМІ повідомляють про потужний вибух автомобіля у районі Фатіх. Дані про можливих постраждалих та жертв уточнюються. Було опубліковано відео з місця події, зняте очевидцями.