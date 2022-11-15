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У центрі Стамбула пролунав потужний вибух, - ЗМІ

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Стамбул, Туреччина, Вівторок 15 листопада 2022 23:14
У центрі Стамбула пролунав потужний вибух, - ЗМІ Фото: вибух у Стамбулі пролунав 15 жовтня (скриншот із відео)
Автор: Володимир Костирін

У Туреччині у центрі Стамбула пролунав сильний вибух. НП сталася в районі Фатіх. За попередніми даними, було підірвано автомобіль.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на турецькі ЗМІ.

Подія трапилася пізно ввечері 15 жовтня в історичному центрі Стамбула. Там розташована велика частина визначних пам'яток та культурних цінностей турецької столиці.

Місцеві ЗМІ повідомляють про потужний вибух автомобіля у районі Фатіх. Дані про можливих постраждалих та жертв уточнюються.

Було опубліковано відео з місця події, зняте очевидцями.

Нагадаємо, раніше, 13 листопада, в центрі Стамбула пролунав потужний вибух, правоохоронці та влада країни заявила про теракт.

Пізніше стало відомо, що внаслідок інциденту загинуло шестеро людей, а понад 80 - отримали поранення. Турецька поліція заявила, що затримала винуватця теракту.

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