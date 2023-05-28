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У центрі окупованого Мелітополя пролунав вибух

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Мелітополь, Неділя 28 травня 2023 07:41
У центрі окупованого Мелітополя пролунав вибух Фото: російські військові в окупованому Мелітополі (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У тимчасово підконтрольному російським окупантам Мелітополі (Запорізька область) пролунав вибух уранці в неділю, 28 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера міста Івана Федорова.

За його словами, вибух був одиночний і гучний, а пролунав він у центрі міста.

Що спричинило чергову "бавовну" - поки точних даних немає.

"У Мелітополі гучно. У центрі міста пролунав одинокий вибух. Що підгорає в окупантів, з'ясовуємо", - йдеться у публікації.

Вибухи у Мелітополі та ситуація у місті

У Мелітополі, який був окупований військами РФ невдовзі після початку повномасштабного вторгнення загарбників у лютому 2022 року, останнім часом почастішали вибухи.

Так, 25 травня пролунала серія вибухів у районі аеродрому, і тоді жителі міста бачили стовп диму.

Тим часом нещодавно мера Мелітополя Іван Федоров зазначив, що окупанти імітують вибухову діяльність у місті для того, щоб перекидати техніку на лінію фронту. Йдеться про вибух 12 травня, який прогримів на підстанції поблизу заводу "Рефма".

Багато аналітиків висловлювали припущення, що контрнаступ Сил оборони України може розпочатися у напрямку Мелітополя, оскільки це дозволить знищити сухопутний коридор між тимчасово окупованим Кримом та РФ.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти перекидають у район Мелітополя важку артилерію.

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