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У центрі Львова сталася пожежа (фото)

Фото: у центрі Львова сталася пожежа 18 квітня (facebook.com/LVIVDSNS)
Автор: Наталія Гурковська

У центрі Львова у четвер, 18 квітня, сталася пожежа на площі Ринок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС України у Львівській області.

"Львів: рятувальники отримали повідомлення про пожежу на площі Ринок", - йдеться у повідомленні.

 

Фото з місця пожежі у центрі Львова 18 квітня (facebook.com/LVIVDSNS)

Наразі надзвичайники на місці ліквідовують займання.

Нові подробиці пожежі

Пізніше стало відомо, що рятувальники ліквідували займання в одному із закладів харчування, який розташований в центрі Львова.

"Сьогодні близько обіду рятувальники отримали повідомлення про пожежу у Львові в одному із закладів харчування на площі Ринок. Займання виникло на кухні. О 12:39 пожежу ліквідовано", - констатували у ДСНС.

 

Рятувальники ліквідували пожежу у центрі Львова (facebook.com/LVIVDSNS)

Пожежі у Львові

Днями у Львові сталася пожежа у закладі громадського харчування. Рятувальники ліквідували пожежу, аби гарантувати безпеку, вони вивели на свіже повітря 74 особи, з них 5 людей персоналу.

Крім того, у січні минулого року у Львові пожежники врятували на пожежі 60 людей, з них 10 дітей та евакуювали 20 осіб. Трьох людей врятовано. Тоді виникла пожежа на шостому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку в одній із квартир.

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ЛьвівПожежа