У центрі Києва завтра перекриють одну з вулиць (карта)

Киян та гостей столиці попередили про те, що у четвер, 27 квітня, у центрі міста буде перекрито одну з вулиці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"На вулиці Пирогова з 10:00 до 20:00 27 квітня перекриють рух у зв'язку з заміною водопровідної мережі", - сказано в повідомленні.

Як повідомили в КМДА, роботи виконуватиме АК "Київводоканал" на всій протяжності вулиці. Водіям нагадали, що об'їхати ділянку можна вулицями Івана Франка та Леонтовича.

Фото: карта перекриття вулиць (t.me/KyivCityOfficial)