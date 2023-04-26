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У центрі Києва завтра перекриють одну з вулиць (карта)

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Київ, Середа 26 квітня 2023 18:42
У центрі Києва завтра перекриють одну з вулиць (карта) Фото: у центрі Києва завтра перекриють одну з вулиць (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Киян та гостей столиці попередили про те, що у четвер, 27 квітня, у центрі міста буде перекрито одну з вулиці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"На вулиці Пирогова з 10:00 до 20:00 27 квітня перекриють рух у зв'язку з заміною водопровідної мережі", - сказано в повідомленні.

Як повідомили в КМДА, роботи виконуватиме АК "Київводоканал" на всій протяжності вулиці. Водіям нагадали, що об'їхати ділянку можна вулицями Івана Франка та Леонтовича.

У центрі Києва завтра перекриють одну з вулиць (карта)

Фото: карта перекриття вулиць (t.me/KyivCityOfficial)

Нагадаємо, 11 квітня, у Києві на Броварському проспекті стався масштабний прорив. Внаслідок цього було затоплено автомобільну дорогу.

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