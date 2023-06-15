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У центрі Києва завтра обмежать рух автомобілів

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Четвер 15 червня 2023 20:55
У центрі Києва завтра обмежать рух автомобілів Фото: у центрі Києва завтра обмежать рух автомобілів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Києві завтра, 16 червня, обмежать рух автомобілів у центрі міста. Це пов'язано з проведенням заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію України в Telegram.

"Завтра, 16 червня, у зв'язку з проведенням заходів протягом дня буде обмежено рух для транспортних засобів центральними вулицями Києва", - сказано в повідомленні правоохоронців.

Про відновлення руху поліцейські обіцяють повідомити додатково.

При цьому водіїв просять з розумінням поставитися до таких обмежень та планувати свій маршрут з урахуванням вищезазначеної інформації.

Нагадаємо, що завтра, 16 червня, заплановано зустріч президента України Володимира Зеленського, президента Південно-Африканської Республіки Сиріла Рамафоси та інших лідерів африканських країн.

Рамафоса хоче представити Зеленському нову мирну ініціативу щодо війни Росії проти України. У її створенні взяли участь країни Африки.

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