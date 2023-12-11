У центрі Києва стався обвал стіни: є жертва та постраждалий

Як стало відомо виданню, НП сталася на Лютеранській, що у Печерському районі.

"Ми надавали допомогу потерпілому внаслідок обвалу стіни, був виклик о 13:30, сталося обвалення стіни під час проведення ремонтних робіт, одна людина загинула на місці, інша отримала травму", - сказав речник ДСНС РБК-Україна.

Крім того, НП підтвердили у КМВА.

"В Печерському районі Києва, під час проведення ремонтних робіт опорної стіни для утримання ґрунту стався обвал. Внаслідок чого один чоловік загинув та ще один травмований", - розповів Попко.

За його словами, постраждалого госпіталізовано до Олександрівської клінічної лікарні.

"Зараз проводяться роботи по розбору завалу", - додав начальник КМВА.

В КМДА додали, що обвал трапився під час виконання робіт із капітального ремонту підпірних стін житлового будинку для утримання ґрунту на вул. Лютеранській, 7/10. Під час ремонту обвалилася одна зі стін.

"Ремонт проходить відповідно до підряду між Управлінням житлово-комунального господарства та будівництва Печерської районної в місті Києві державної адміністрації і ТОВ "ЛКБУД". Проєктно-кошторисну документацію розробляло ТОВ "ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ "АРКОН", - йдеться в повідомленні, де зазначається, що роботи з капітального ремонту виконували 4 працівники підрядної організації.

На місце події виїхали та працюють працівники Печерського управління поліції, слідчо-оперативна група ГУНП у м. Києві та медики.

"Після з’ясування всіх обставин буде вирішуватися питання щодо кваліфікації зазначеної події", - констатували в поліції.

Фото з місця обвалу стіни у центрі Києва 11 грудня (kyiv.npu.gov.ua)

НП з обвалами у Києві

Нагадаємо, у вересні в Києві обрушилося кілька прольотів Дегтярівського мосту. Інцидент трапився під час ремонтних робіт.

Крім того, в Києві стався обвал у будівлі з будівельниками всередині. Інцидент трапився на вулиці Берковецькій у Святошинському районі столиці вночі 23 січня 2021 року.

Також у тому ж році в Києві сталася НП біля метро "Майдан Незалежності", де в переході повністю обвалилася стеля, а людей врятувало диво.