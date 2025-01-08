В центрі Києва сталася бійка: що відомо (фото)

Поліцейські затримали молодиків у Києві 8 січня. Вони влаштували бійку в центрі столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва .

"Повідомлення про те, що на вулиці у Печерському району відбувається бійка за участі двох чоловіків надійшло до поліції сьогодні ввечері (8 січня, - ред)", - йдеться у повідомленні.

Негайно на місце події було спрямовано екіпаж патрульної полії та слідчо-оперативну групу районного управління поліції.

"Відтак, на місці інциденту поліцейські затримали обох учасників події", - зазначили у поліції.

Як з'ясували правоохоронці, у одного з чоловіків був при собі пневматичний пістолет.

"Наразі поліцейські продовжують працювати на місці події, встановлюються усі обставини конфлікту", - додали у відомстві.

В центрі Києва сталася бійка 8 січня (t.me/gunpKyiv)