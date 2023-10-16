У центрі Києва облаштують сквер і встановлять пам'ятник українському художнику-графіку Георгію Нарбуту

Представлені на публічний розгляд ескізи передбачають проект озеленення та благоустрою і встановлення пам’ятника видатному українському художнику-графіку. Сквер буде доступним для всіх охочих, оскільки інвестори роблять його у подарунок місту.

Проектуванням майбутнього скверу займалися три незалежні команди фахівців, чию роботу координував громадський діяч Олександр Барабошко, який вже має вдалий досвід організації міських публічних просторів.

У результаті для обговорення було запропоновано три різні ескізні рішення майбутнього скверу. За два з них учасники зустрічі віддали переважну більшість голосів, тож вони будуть допрацьовані з урахуванням найкращих ідей.

Інвестори ТОВ "Георг Дев'ятий" вислухали пропозиції та застереження громади та пообіцяли відвести земельну ділянку під сквер. Для цього ухвалили рішення направити відповідне клопотання меру Києва та столичним депутатам, які входять до складу постійних комісій з питань екологічної політики та з питань місцевого самоврядування.

"Як відповідальним системним інвесторам, нам надзвичайно важливий конструктивний діалог із громадою. Тому висловлюю глибоку вдячність всім, хто брав активну участь в обговоренні. Неповторне історичне обличчя Києва і те, що ми залишимо по собі своїм дітям та онукам - це наша спільна відповідальність. І я переконана, що попереду нас чекає багато правильних рішень і гарних проектів", - повідомила представник інвесторів проекту "Дім на Георгіївському" Оксана Гуляєва.

Під час обговорення ескізних проектів майбутнього скверу місцева спільнота також підтримала варіант пам’ятника Георгію Нарбуту. Виготовлення пам'ятника інвестори замовлять вже цього року.

Інвестори також обіцяють, що будуть реалізовувати лише той проект ревіталізації будинку, який буде погоджено директоркою національного заповідника "Софія Київська", бо розуміють відповідальність, пов’язану із місцем розташування об’єкта інвестицій.

На думку Олександра Барабошка, відкритість інвестора та готовність до взаємодії з громадою дає змогу "інвестору виконувати свій проект, а громаді - контролювати його наміри".

"2021 рік - це був рік, у якому ми змогли сісти за стіл переговорів для того, щоби це був сквер Нарбута, який ми хочемо бачити. У нас були довгі переговори, довгі, можна сказати, суперечки з багатьох питань, але, в принципі, я зараз бачу, що вони вийшли в конструктив. І у мене немає сумніву, що тут буде саме сквер Нарбута і ніщо інше", - додав на презентації Сергій Філімонов, очільник руху "Гонор".